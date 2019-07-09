新华社内罗毕7月8日电 财经观察：非洲大陆自贸区成立 机遇与挑战并存

新华社记者丁蕾 王小鹏

第12届非洲联盟非洲大陆自由贸易区特别峰会7日正式宣布非洲大陆自贸区成立。分析人士认为，非洲大陆自贸区可促进区域内贸易和投资发展，激发非洲大陆经济潜力，同时，其未来发展也面临诸多挑战。

截至目前，非盟55个成员中，除厄立特里亚外，54个成员已签署非洲大陆自贸区协议。如果非盟55个成员最终全部签署协议，从成员数量上看，非洲大陆自贸区将成为全球最大自由贸易区，有望形成一个覆盖12亿人口、国内生产总值合计2.5万亿美元的大市场。

经济学家认为，非洲大陆自贸区将为非洲区域内贸易和制造业发展提供巨大机遇。国际货币基金组织4月发布的报告认为，自贸区通过逐步取消90%的商品关税，非洲区域内贸易额预计将增加约160亿美元，其中矿产、制造业和农业等领域贸易增长将尤为显著。

联合国非洲经济委员会预测，非洲大陆自贸区成立后，到2040年，非洲区域内农产品贸易额将增加20%-30%，其中糖、蔬菜、水果、坚果、饮料和乳制品增幅最大。

肯尼亚内罗毕大学国际经济学者盖里雄·伊基亚拉认为，非洲大陆自贸区为非洲带来的机遇显而易见。首先，非洲人口体量及高人口增长率将使非洲成为蓬勃的市场；其次，自贸区内各国减免关税，将大大增加商品和服务在非洲大陆的流动性；第三，公路、铁路、港口、机场等跨境大型基础设施有望得到改善。

但也有经济学家表示，未来非洲大陆自贸区建设仍面临多重挑战。目前，非洲各国法规、制度和政策差异较大，跨境交通基础设施不完善，阻碍了各国之间的互联互通和经贸往来。

联合国数据显示，2017年，区域内贸易仅占非洲大陆贸易总额的17%，而这一比例在欧洲是69%，在亚洲是59%，在北美洲是31%，非洲内部贸易水平远远低于世界其他区域。

经济学家表示，非洲各国在民族、宗教、自然资源、经济发展水平等方面差异较大，实现整个非洲市场的深度整合难度不小。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)