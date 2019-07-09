中国与葡语国家企业洽谈经贸合作

新华社圣多美7月8日电（记者王松宇）为期两天的第14届中国与葡语国家企业经贸合作洽谈会8日在圣多美和普林西比开幕，超过300名经贸官员和企业家出席洽谈会。
本次洽谈会由中国国际贸易促进委员会、澳门特区贸易投资促进局、圣多美和普林西比贸易投资促进局共同主办。圣多美和普林西比总理热苏斯在开幕式上表示，希望与会各方通过洽谈会加深对圣多美和普林西比的了解，加大对当地的投资。
中国国际商会党委副书记徐延波表示，中国贸促会将进一步加强与对口机构和商协会友好合作，利用已有工作平台，帮助中国与葡语国家企业深化对接、开展合作，更广泛地凝聚工商界互利合作的共识，打造更多合作增长点和新亮点。
中国-葡语国家经贸合作论坛常设秘书处副秘书长丁恬说，此次洽谈会是中国-葡语国家经贸合作论坛框架下的重要经贸促进活动，已成为与会企业间交流对话和务实合作的有效平台，为提升经贸合作水平发挥了重要作用。
中国-葡语国家经贸合作论坛成立于2003年，在澳门设有常设秘书处。
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