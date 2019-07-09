中国援赠斯里兰卡护卫舰抵达科伦坡港

新华社科伦坡7月9日电（记者朱瑞卿 唐璐）中国援赠斯里兰卡海军的护卫舰P625于当地时间8日上午9时许抵达斯科伦坡港。

斯里兰卡海军司令德席尔瓦中将在随后举行的欢迎仪式上感谢中方援赠这艘军舰。他说，目前斯里兰卡海洋安全面临各种挑战，不法分子正在斯海域从事贩毒走私等违法行为。P625的加入将有助于增强斯里兰卡海军维护海洋安全的能力。

中国驻斯里兰卡大使程学源说，中国和斯里兰卡自古以来就是好朋友、好邻居。中国政府和人民将一如既往地同斯里兰卡政府、人民站在一起，共同打击包括恐怖主义在内的一切犯罪行为。

P625护卫舰原为中国海军“铜陵”号，建造于1994年。作为斯里兰卡海军最先进的成员之一，P625护卫舰未来将主要用于海洋巡逻、环境监测、打击海盗等任务。

根据中国驻斯里兰卡大使馆发布的消息，中国海军此前已经为110名斯里兰卡海军官员和水手提供了专业培训，未来还将根据斯方需要提供进一步培训。

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