德国将投资近5000万欧元扶持120家乡村医院

新华社柏林7月8日电（记者田颖）德国卫生部8日宣布，为满足偏远地区民众急诊需求，德国计划投资近5000万欧元帮助120家乡村医院提高医疗水平。

从明年起，这120家处于人口稀少地区的乡村医院将各获得40万欧元注资。受资助医院主要是在当地提供急诊、产科医疗服务的机构。此举意在为偏远乡村居民提供急诊服务，以免病人长途跋涉延误病情。

德国卫生部部长延斯·施潘表示，对于很多住在偏远地区的人们而言，乡村医院是家一样的存在，特别是在突发状况下，人们需要急诊服务。但是一些偏远地区的医院因为病人太少而无法获得足够的医保给付，以至于日常运转都很困难。

德国医院协会、法定医疗保险协会以及私立医疗保险协会目前已经共同确定了明年第一批受资助医院的名单，这份名单将每年更新。受资助医院需满足一定条件，比如具备内科、外科或产科专科服务能力，所在地区人口密度不足每平方公里100人等。

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