“世界眼中的老子”漫画展在埃及举行

新华社开罗7月8日电（记者李碧念）“世界眼中的老子”漫画展8日在埃及首都开罗中国文化中心开幕，来自18个国家和地区的30余幅老子形象漫画作品参展。

本次老子漫画展由开罗中国文化中心与埃及漫画协会共同举办，中国国际多媒体文化协会协办，将持续至本月21日。据介绍，参展作品来自国际多媒体文化协会举办的中国东华禅寺书画院老子·孔子·慧能国际漫画展，该漫画展共吸引50多个国家和地区的艺术家参加，收到优秀作品140件。

“中国文化对外传播不仅要‘独唱’，更需要‘对唱’和‘合唱’。漫画是一种喜闻乐见、雅俗共赏的艺术形式，世界各国的艺术家通过漫画形式共同参与中国文化元素创作，可以使中国文化更容易让外国民众接受。”国际多媒体文化协会秘书长王六一接受新华社记者采访时说。

埃及漫画家奥马尔·西迪克的作品在老子·孔子·慧能国际漫画展中获得优秀奖，并在此次漫画展中展出。“在我的作品中，我把老子的头发画成了笔，因为老子传播文化和思想，而笔是文化和思想的象征。”西迪克告诉记者。

“我希望以后能有更多类似的展览，因为这不仅有利于漫画家锻炼技艺和积累经验，也有利于加强文化交流。” 西迪克说。

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