美国麻疹疫情趋缓 专家称尚难言战胜

新华社华盛顿7月8日电（记者周舟）美国疾病控制和预防中心8日公布的数据显示，美国麻疹新增病例数持续减少，疫情趋于缓和，但专家认为，目前说战胜疫情还为时尚早。

截至7月3日，今年全美麻疹病例总数达到1109例，创1992年以来新高。不过，疫情目前已趋于缓和，6月27日到7月3日的一周中，新增麻疹病例为14例，较前一周的18例进一步减少。

一些专家指出，尽管新增病例数出现减少，但尚难言已战胜疫情。美国贝勒医学院教授彼得·霍特兹说，麻疹和流感一样具有季节性，在春季达到顶峰，在夏季缓解。如今麻疹新增病例只是下降，并未消失，且孩子们正在放暑假，因此开学后的情况尚不得而知。

麻疹是一种病毒性传染病，受影响的大部分是儿童，症状包括发热、上呼吸道炎症、咳嗽、结膜炎等，病情严重时可引发肺炎等病症，甚至致人死亡。目前尚无特效药，预防麻疹最有效的方法是接种疫苗。

美国上一次大规模麻疹疫情出现在1992年，当年累计病例数达2237例。美国曾在2000年时宣布消灭麻疹，但最近几年麻疹又卷土重来。专家认为，这与“反疫苗”运动在美国抬头有关。除了宗教信仰与个人理念外，一些美国家长受不实信息影响，误认为接种疫苗会引发自闭症，对此美国卫生部门已多次辟谣。

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