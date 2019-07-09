章莹颖案量刑审判开始 检方呼吁死刑判决

人民网讯 据美国中文网综合报道，中国访问学者章莹颖绑架案8日正式进入量刑阶段。被告克里斯滕森此前已经被联邦陪审团判处绑架致死罪名成立。陪审团将决定是否判处被告死刑。
诉讼以一种小型庭审方式进行，包括开场陈述，出示证据，证人作证和结辩陈词。检方将主张判处克里斯滕森死刑，辩方则会寻求无期徒刑的判决。
美国司法部检查官詹姆斯·尼尔森做开场陈词，尼尔森说，“章莹颖不仅是一位国际学者……她还一位忠诚而慈爱的女儿……她是她家庭的希望。”这不是“一个常规的犯罪。它冷血、经过算计，残忍，谋划了数月。”尼尔森呼吁陪审团判处被告死刑。
尼尔森最后说，被告“应该得到特别惩罚”，并要求陪审团判处克里斯滕森死刑。（老任）
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