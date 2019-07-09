阿富汗各方呼吁进行全面谈判

新华社多哈7月9日电（记者杨元勇）由卡塔尔和德国共同主办的阿富汗内部和平会议9日在卡塔尔首都多哈结束，会议声明呼吁就阿富汗问题进行全面谈判。

本次会议于7日开幕，阿富汗政府、塔利班和阿其他各派别共60多人以个人身份参加了本次会议。会议原定当地时间8日下午4时结束，由于各方难以就声明内容达成一致，结束时间一再推迟，直到9日凌晨结束并发表声明。

声明内容包括：只有进行全面谈判才能实现持久和平、阿富汗不应再发生战争、国际社会应当尊重阿富汗的价值观以及保障学校、医院、居民区、水坝等公共设施安全等。

阿富汗政府前财政部长安瓦尔·哈克·阿哈迪在接受新华社记者采访时表示，会上各方围绕两个问题进行了激烈讨论：一是阿富汗未来政治制度，阿富汗政府坚持维持当前制度，对此塔利班并未明确表态支持；二是阿富汗政府坚持先停火再讨论其他问题，塔利班方面则认为，停火应是全面和平协议中的一部分。

本次会议被认为是阿富汗和平进程中的重大突破。此前，塔利班认为阿富汗政府是美国扶植的“傀儡”，拒绝与阿政府进行直接对话，而与美国就阿富汗和平进程进行谈判。美国与塔利班在6月29日开始的第七轮多哈谈判中，就举行阿富汗内部对话达成一致，双方同意将正在进行的谈判于7月7日和8日暂停两天，以支持阿富汗内部对话。

2001年，美国遭受“9·11”恐怖袭击后发动阿富汗战争，推翻被美方认定庇护“基地”组织的塔利班政权。战后阿富汗局势持续动荡。近年来塔利班在阿富汗势力难以遏制，美国政府不得不选择与其进行谈判。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)