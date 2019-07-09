德国经历最热6月 默克尔呼吁应对气候变化

新华社柏林7月8日电（记者张毅荣）德国气象局数据显示，刚刚过去的6月是德国有全面天气测量记录以来最炎热的月份。面对频发的热浪等极端天气，德国总理默克尔日前在政府播客中呼吁加强应对气候变化。

默克尔说，今夏的炎热天气表明，极端天气正变得愈加频繁。她说，德国政府努力应对气候变化，减少温室气体排放，比如德国正推动能源转型，大力发展可再生能源，并计划在今年下半年推出进一步措施，以实现2030年的气候目标，即温室气体排放较1990年减少55%。

德国计划在2050年实现温室气体净零排放。但受交通污染、放弃核能等因素影响，德国实现各类中长期气候目标依然面临不小挑战。德国今年3月专门成立了由默克尔直接领导的“气候内阁”，旨在推动相关立法，实现气候保护目标。

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