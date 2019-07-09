美国首都华盛顿及周边地区遭暴雨袭击

新华社华盛顿7月8日电（记者孙丁 徐剑梅）美国首都华盛顿哥伦比亚特区及周边地区8日遭暴雨袭击，民众出行和生活受到影响。

据美国国家气象局发布的数据，华盛顿、弗吉尼亚州和马里兰州部分地区当天降水超过10厘米。一些河流水位上涨迅速，多地发布洪水警报，不少道路被封锁。

位于华盛顿的美国国家档案馆在社交媒体上说，馆里的主要电力设备被渗水破坏，工作人员正在进行抢修，防水门等设备已被启用，馆内藏品处于安全状态。此外，记者在白宫地下媒体工作区也看到了地面渗水。

暴雨和洪水也导致公共电力设施被破坏，仅在弗吉尼亚州就有数千用户失去电力供应。

与此同时，华盛顿及周边地区的地铁系统也受到影响。据民众在社交媒体上分享的信息，地铁站台、电梯、车厢等出现不同程度的漏水。降雨于8日下午停止。（参与记者：刘阳）

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