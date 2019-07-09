特朗普称不会再与英驻美大使打交道

新华社华盛顿7月8日电（记者刘品然 刘晨）在英国驻美国大使金·达罗克批评特朗普政府的多份密件被泄露后，美国总统特朗普8日回应称不会再与达罗克打交道。

特朗普当天在社交媒体上表示：“我不认识这位大使，但是，他在美国并未受到好评，我们不会再与他打交道了。”

特朗普同时批评了英国首相特雷莎·梅的“脱欧”政策，称梅没有听取他的建议。

英国媒体7日刊登多份达罗克发给英国政府的备忘录和电报，达罗克在其中称特朗普政府“运行不畅”“难以预测”“能力不足”。

据媒体8日报道，英国首相梅的发言人当天早些时候说，梅“充分信任”达罗克，且没有将他召回的计划，但同时表示梅并不认同达罗克对美国政府的尖刻批评。英国外交部已宣布对泄密事件启动正式调查。

达罗克是英国最有经验的外交官之一，于2016年1月起担任英国驻美国大使。此前，他曾担任英国常驻欧盟代表和首相国家安全顾问。

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