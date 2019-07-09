埃及采取法律行动以追回佳士得拍卖的埃及文物

新华社开罗7月8日电（记者李碧念）埃及文物部、外交部、内政部和检察院等部门8日召开联合会议，批评英国相关部门未采取措施阻止伦敦佳士得拍卖行拍卖埃及文物。

会议由埃及文物部长哈立德·阿纳尼主持，埃及外交部、内政部和检察院的代表参加，与会代表认为佳士得拍卖行未能提供相关文件以证明这批埃及文物的所有权，对佳士得的“不专业行为”表示愤慨。

与会代表说埃及方面已雇佣英国律师，将对佳士得采取法律行动以追回文物，但同时也表示埃及期待与英国相关部门合作，防止这批文物被继续“走私出英国”。

按照计划，英国伦敦佳士得拍卖行于7月3日至4日拍卖32件埃及文物，其中包括一座有3000年历史的图坦卡蒙法老半身像、一座赫努塔奈布公主的石灰石半身像、一座塞提一世法老的木质陪葬雕像和其他文物。

埃及方面认为，图坦卡蒙法老半身像来自埃及南部城市卢克索的凯尔奈克神庙，离开埃及的时间在1970年前后。佳士得拍卖行没有任何证据证明该文物通过合法渠道离开埃及，因此要求佳士得取消拍卖并将文物送回埃及。

但是佳士得认为该半身像的所有权不存在争议，在其官网上表示该文物于1985年从德国慕尼黑经销商海因茨·赫策处购得。在此之前，半身像的主人是奥地利经销商约瑟夫·梅西纳。

据美国有线电视新闻网4日报道，图坦卡蒙法老半身像最终以470万英镑（约合4048万元人民币）成交，但佳士得未透露买主信息。

近年来，埃及加大了海外文物追索力度。自去年以来，意大利、瑞士、美国、英国等国家先后向埃及移交了数批走私的埃及文物。

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