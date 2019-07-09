德国最大银行实施重大战略转型 大幅缩减投行业务

德国最大的商业银行德意志银行集团8日宣布实施重大战略转型，其重点包括大幅缩减投资银行规模，并计划至2022年底前削减总成本四分之一。

德意志银行当天发布的新战略重点包括：成立企业银行部，即由环球金融交易业务部、德国本土商业银行业务组成的德银第四大业务板块；退出投资银行业务下股票销售及交易业务，并降低在固定收益销售及交易业务上的资本占用，尤其是利率业务；2022年起，为股东实现50亿欧元资本回馈。由新设立的资本释放部(Capital ReleaseUnit, CRU)初步将2880亿欧元左右，或约20%的杠杆敞口，以及740亿欧元风险加权资产进行缩减或处理。

同时，该行还将维持普通股一级资本比率不低于12.5%，由现有资源支持战略转型，预计不需为此次重组筹集额外资金；杠杆率预计在2020年升至4.5%，2022年起升至5%；2022年集团调整后成本预计将减少60亿欧元至170亿欧元，在当前基础上降低四分之一；计划在2022年实现8%的有形股东权益回报率。

值得关注的是，德意志银行还将在2022年以前投资科技领域130亿欧元，以提高效率，进一步优化产品和服务能力。

“这是德意志银行几十年来最重大的一次战略转型。要释放德银真正的潜力，我们正在推进必要调整，包括对商业模式、成本、资本及管理团队的调整。”德意志银行首席执行官泽温(Christian Sewing)当天表示，德意志银行正站在新的起点上，“聚焦客户需求，我们重回德银成为全球领先银行的立业之本。未来我们将继续加强全球业务布局，助力企业成长，根据客户实际需求，为德国、欧洲和遍布全球的个人及机构客户提供最优质的金融方案和建议。我们将矢志不渝，为股东创造长期可持续回报，并重建德意志银行的声誉。”

此外，作为此次战略转型的一部分，德意志银行监事委员会将自8月1日起调整领导层架构。新架构将实现更大灵活性，加速决策流程，鼓励银行内的开拓精神。（记者 彭大伟）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)