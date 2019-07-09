伊朗外交部：寻求外交途径解决油轮遭扣押事件

伊朗外交部副部长阿巴斯·阿拉格希7日说，伊朗方面寻求经由外交途径解决“格蕾丝一号”油轮遭扣押一事。

阿拉格希当天在一场新闻发布会上说，伊方当然会考虑所有法律渠道，“但最终希望（找到）外交解决办法”。

英国海外领地直布罗陀执法机构4日在英国海军协助下扣押“格蕾丝一号”，指认它违反欧洲联盟制裁法令，向叙利亚运送原油。直布罗陀执法机构在一份声明中说，有“充分理由”相信油轮向受到欧盟制裁的叙利亚国有巴尼亚斯炼油厂运送原油。

伊朗外交部召见英国驻伊朗大使，谴责英方在直布罗陀海峡非法拦截油轮，认定英方这一做法“不可接受”。

阿拉格希说，“格蕾丝一号”的目的地并非叙利亚；它遭拦截时处于国际水域，英方的做法没有国际法依据。

直布罗陀位于欧洲大陆西南部伊比利亚半岛南端，面积大约6平方公里，受英国管治。西班牙1713年割让直布罗陀给英国，现在希望恢复行使对这一地区的主权。阿拉格希说，伊方律师正在向西班牙政府介绍情况。（闫洁）【新华社微特稿】

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