英国大使“差评”美国密件泄露 称白宫“功能失调”

英国媒体7日披露，驻美国大使金·达罗克在多份备忘录和电报中“差评”美国多项政策，说白宫“功能失调”“难以预测”“在外交领域笨拙无能”。

英国外交部当天晚些时候声明将对这些外交密件遭泄露启动调查，同时强调外泄的内部文件不代表英国官方立场。

【狠吐槽】

《星期日邮报》当天刊登达罗克2017年至今发给英国政府的多份备忘录和电报，内容充斥对本届美国政府的负面评价。

达罗克不相信美国总统唐纳德·特朗普领导的政府能变得“更正常，少一些功能失调和难以预测性，少受派系（利益）驱动，在外交领域少一些笨拙和无能”。

在一份日期为今年6月22日的文件中，达罗克批评白宫对伊朗政策“不一致”“混乱”。在他看来，美军一架无人驾驶飞机遭伊朗击落后，特朗普决定不发动空袭，理由是空袭可能会造成150名伊朗平民丧生，但这一说法无法令人信服。“更可能的是，他从来没有完全赞同”对伊朗动武，担心那会影响2020年竞选连任。

就特朗普6月访问英国期间大谈美英“特殊关系”、要与脱离欧洲联盟后的英国签署“现象级”贸易协定，达罗克在同一时期发回英国的文件中写道，这次访问让特朗普及其团队“眼花缭乱”，但是，美国“依然是美国优先之地”，成功访英不会改变美国政府的政策优先方向。

更早一些的文件显示，达罗克认为媒体就白宫“激烈内斗和混乱”所作报道“大部分属实”。

法新社报道，达罗克2016年1月履职，是英国最有经验的外交官之一。

【忙灭火】

路透社报道，美国总统特朗普同一天向媒体记者回应达罗克的“差评”，显现不屑一顾。特朗普认为，达罗克“没有为英国服务好”，“我们不是那个人的铁杆粉丝”，“我可以评价他几句，但是我不愿费那个工夫”。

美国国务院拒绝就达罗克的言论作回应。

英国外交部7日就《星期日邮报》报道作回应时没有否认上述文件的真实性。外交大臣杰里米·亨特正在角逐执政党保守党党首职位，强调那些文件不代表英国官方立场，也不代表他本人立场。

英国外交部一名发言人说，英方驻美使团“与白宫保持的牢固关系无疑将承受住这种恶作剧行为”的考验。他同时为达罗克作辩护，说公众期待大使“向内阁就驻在国政治局势提供诚实、不加修饰的评估”，“我们付钱让他们直言不讳”。

英国外交部当天晚些时候宣布对泄密事件启动正式调查。法新社报道，文件可能由英国政府公务员泄露给《星期日邮报》。要求匿名的知情人士告诉美联社记者，英国大使馆5日告知白宫，曝光那些文件的报道会在周末刊发，双方随后保持沟通。

就泄密事件，英国政界不少人认为达罗克的言论无可非议，更应追究大量披露内部文件的泄密人责任。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)