波兰总理莫拉维茨基会见王毅

新华社华沙7月8日电 当地时间7月8日，波兰总理莫拉维茨基在华沙会见国务委员兼外长王毅。

王毅转达了李克强总理对莫拉维茨基总理的亲切问候。王毅表示，今年两国迎来建交70周年，中波关系站在了承前启后、继往开来的新起点。我此访就是同波方同事一起回顾总结70年走过的道路，规划双边关系下一步发展。中波有着传统友谊，都是重要新兴经济体，我们需要进一步凝聚合作共识，挖掘合作潜力，与时俱进，为两国关系注入新动力，增添新内涵，开辟新前景。

王毅指出，中国拥有巨大市场空间，不断扩大互利共赢的开放，欢迎波方分享中国发展机遇，愿进口更多波兰优质产品，通过扩大贸易规模、做大共同利益蛋糕，促进双边贸易平衡发展，共同反对保护主义、单边主义。中方鼓励中国企业赴波投资，推动具有带动意义的大项目合作。我们也希望波兰政府为包括中国在内的各国企业营造公正、公平、透明的营商环境。中方看好波兰发展前景，视波兰为共建“一带一路”重要合作伙伴，愿同波方加强中国－中东欧国家合作。波兰是欧盟新兴力量代表，希望波兰在中欧关系中发挥建设性作用。

莫拉维茨基祝贺新中国成立70周年，请王毅转达对李克强总理的诚挚问候。他表示，波方愿同中方继续平等相待，深化互信，互利合作。波方欢迎中方扩大对波贸易投资，将本着透明公开原则平等对待各国企业，坚决反对保护主义和单边主义。波方愿同中方共同制订中长期合作路线图，展示波中全面战略伙伴关系的光明前景。

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