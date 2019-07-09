索马里“青年党”发动爆炸袭击致1死5伤

新华社内罗毕7月8日电（记者杨臻 丁蕾）摩加迪沙消息：索马里警方8日说，索马里极端组织“青年党”武装分子当天在首都摩加迪沙一军事检查站发动爆炸袭击，造成1人死亡、5人受伤。

一名索马里警官告诉记者，两名“青年党”武装分子当天驾驶一辆载有简易爆炸装置的汽车试图强行通过摩加迪沙郊区一处军事检查站。在被警方拦停后，武装分子引爆爆炸装置，造成1名警察死亡，另有5人受伤。两名武装分子也被炸死。

近年来，索马里政府军与美军和非盟驻索马里特派团合作，打击活跃在索马里境内的“青年党”和极端组织“伊斯兰国”武装。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。

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