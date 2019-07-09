王毅：希望波兰珍惜中方信任，继续发挥桥梁纽带作用

新华社华沙7月8日电 当地时间7月8日，国务委员兼外长王毅在华沙梅希莱维茨基宫同波兰外长查普托维奇举行会谈。查普托维奇专门介绍了中美双方当年在此举行会谈的历史。
王毅表示，感谢外长先生安排在这具有历史意义的梅希莱维茨基宫举行会谈。上世纪50年代至70年代初，中美双方曾在这里为实现两国关系正常化进行了长达10多年、共100多场大使级会谈。这段历史给我们的重要启示是，尽管国与国之间社会制度不同，意识形态各异，但只要双方坐下来，本着相互尊重的精神进行平等对话，不论多么困难的问题，总能够找到解决的办法，不论彼此矛盾有多深，也能找到和平共处的途径。中美谈判期间，波兰成为中美接触的桥梁和纽带，得到了中方的信任。这种信任十分宝贵，值得珍惜。新的历史时期，希望中波之间能够保持和弘扬这样的相互信任。中波关系是开放包容的，不针对第三方，也不影响第三方，完全可以与其他伙伴关系并行不悖，相互补充。希望波兰继续成为中国同西方国家之间、亚洲和欧洲之间的桥梁和纽带。
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