王毅谈对欧盟机构换届后中欧关系的期待

新华社华沙7月8日电 当地时间7月8日，国务委员兼外长王毅在华沙同波兰外长查普托维奇会谈后共同会见记者。有记者问，新一届欧盟机构领导人人选已经产生，中方有何评价，对下阶段中欧关系有何期待。

王毅表示，欧盟机构领导人换届是今年欧洲政治生活中的大事，各方对此都十分关注。我们乐见新一届欧盟机构领导人顺利产生，习近平主席等中方领导人已向新当选的欧洲理事会主席米歇尔先生表示了祝贺。我们祝愿欧盟在推进一体化建设、合作应对挑战等方面取得更大成就，更好地实现发展和繁荣。

王毅指出，当今世界正处于百年未有之大变局。中欧作为世界上两支重要力量，在维护多边主义和自由贸易、建设开放型世界经济等方面，拥有重要共识和广泛共同利益。中欧关系的战略性和时代性更加凸显。双方携手应对全球性挑战，做和平、增长、改革、文明的伙伴，对推动世界多极化，改善全球治理，促进世界和平、稳定与发展意义重大。

王毅表示，中国视欧盟为全面战略伙伴，不是竞争对手。中国高度重视欧盟的政策将保持稳定性和一贯性，我们将继续坚定支持欧洲一体化进程，坚定支持欧盟的团结和壮大，坚定支持欧洲在国际事务中发挥更重要的作用。我们希望并相信欧盟新一届机构也将保持对华政策的延续性和前瞻性。愿同欧方继续加强沟通、协调与合作，始终把握中欧关系的大方向，牢牢秉持相互尊重、合作共赢的大原则，深化互信、创新进取，共同推动中欧关系在新时期实现更大发展。

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