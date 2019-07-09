俄罗斯暂停与格鲁吉亚间的民航班机往来

新华社莫斯科7月8日电（记者栾海）俄罗斯8日开始暂停与格鲁吉亚之间的民航班机往来。俄方表示，此举是为保障俄公民安全，使其免受俄格两国紧张局势影响。

据俄交通部8日凌晨发布的消息，从当天零时起，暂停俄格间民航班机往来的禁令开始生效。暂停格鲁吉亚航班进入俄罗斯的禁令将持续到数家格航空公司向俄方提交安全和审计报告、俄方批准这些报告以及格航空公司向俄方还清拖欠的导航服务费为止。

俄交通部此前表示，已向俄航空公司购买本月7日后飞往格鲁吉亚机票的俄公民可免费办理退票，俄交通部将帮助7日后滞留格鲁吉亚的俄公民回国。

俄交通部长迪特里希7日表示，据初步估计，暂停俄格间民航班机往来将使俄航空公司损失至少30亿卢布（约合3.24亿元人民币）。

6月20日，俄国家杜马（议会下院）议员加夫里洛夫在出席格鲁吉亚议会一场活动时，坐在格议长席位上发表讲话，引发格反对党和当地部分民众抗议。

俄总统普京6月21日下令，自7月8日起暂时禁止俄航空公司的客运班机飞往格鲁吉亚。6月22日，俄交通部宣布，自7月8日起暂时禁止格航空公司民航班机入境。

俄总统新闻秘书佩斯科夫日前表示，在格鲁吉亚局势正常化以及俄公民安全在格鲁吉亚不受威胁之后，俄总统或将重新考虑此禁令。

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