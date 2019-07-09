新华社法兰克福7月8日电 综述：德意志银行重组能否成功仍存不确定性

新华社记者邵莉

德国最大商业银行德意志银行(德银)7日宣布将大规模削减投资银行业务，预计将在全球裁员约1.8万人。对金融危机以来德银这项最重大的业务重组决定，媒体及分析人士认为，这项重大调整短期内还无法使股东获利，最终能否成功仍存较大不确定性。

英国《金融时报》的报道认为，德银首席执行官克里斯蒂安·泽温的这项新战略，标志着该行打消了其全球化抱负以及成为高盛在欧洲主要竞争对手的目标。明年是德银成立150周年，泽温是在让该行重新聚焦于传统业务——为德国和欧洲企业客户提供融资，并专心于国内零售银行业务。

美国《纽约时报》将德银重组描述为打破近年来亏损循环的最后机会。报道说，德银尚未从2008年金融危机中恢复过来，偏离其核心竞争力，追求光鲜亮丽的投行业务甚至高风险信贷业务，注定了它会陷入今天的囧境。

德国《商报》指出，德银放弃30年来一直追求成为全球最顶级投行的战略，回归传统银行业务，同时加大数字化领域投资的重大计划，这一转变是痛苦的，代价高昂，但却十分必要。不过，德银艰苦的工作才刚刚开始。

比利时《时报》并不认为德银的激进重组能够解决该行所有问题。报道说，重组从一开始就不是一场胜利者的游戏，该行将不得不大幅削减成本，并将其收入保持在一定水平，以便为公司重组提供资金。

2018年，德银三年来首次实现扭亏为盈。今年第一季度，德意志银行实现净利润2.01亿欧元。由于重组带来的额外支出，德意志银行预计今年第二季度税后亏损28亿欧元。

德银股票8日在法兰克福交易所高开低走，反映出投资者对这项重组计划的谨慎态度。贝伦贝格银行分析师约恩·马拉尼说：“我们会利用任何价格上涨的机会来出售（德银的）股票，因为其重组策略在实施过程中存在重大风险。”

德国联合投资集团的基金经理亚历山德拉·安内克则表示，德银的计划将在未来几年内影响其盈利能力，股东真正能从中获利还需较长时间的等待。

截至今年3月，该行在全球范围内拥有近9.15万名全职员工，其中在德国有4.15万。有报道称，德银的全球裁员计划已经率先在美国和英国等地展开，这些地方是德银收缩证券交易业务的重点区域。

(责编：李圆征(实习生)、贾文婷)