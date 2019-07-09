文在寅呼吁日本撤回出口管制 避免以牙还牙式报复

韩国总统文在寅8日首次就日本对韩方限制出口三种半导体产业原材料公开发声，认定日方出于政治目的试图限制贸易，呼吁日方撤回管制措施。

文在寅当天召集青瓦台高级官员开会时说，韩国政府将首先作“冷静”努力，经由外交渠道化解争端，希望避免与日方陷入以牙还牙的恶性循环。

他呼吁日方撤回管制举措，“拿出诚意”与韩方磋商。一旦日方举措对韩方企业造成“实际损害”，韩方将别无选择，采取“必要手段”还击。

同时，文在寅就贸易保护主义和贸易争端波及范围扩大的情况下，全球经济面临的不确定性不断加剧表达关切。

这是文在寅首次直接回应日本上周宣布加强审查和管控出口韩国的半导体材料。

日本经济产业省1日宣布，从4日开始，向韩方出口三种半导体产业原材料以前，日本企业必须向日本政府申请批准。另外，日本政府着手将韩国从国家安全方面对日友好的“白色国家”清单中删除，意味着取消韩方进口日本产品所获“优待”。

文在寅说，将竭尽全力支持韩国企业减少对进口核心原材料的依赖，不断提高企业在制造业领域的全球竞争力。希望韩国企业加强技术开发和投资，“与零部件和原材料生产企业双赢合作”，打破对进口的依赖。

韩联社解读，日方对韩方实行原材料出口管制出于不满韩国法院自去年以来数次要求日本企业赔偿第二次世界大战期间遭日方强征的韩国劳工。日本政府坚称，依据两国1965年签订的《日韩请求权协定》，这类索赔问题已经解决。

日本共同社报道，韩国一些民间和企业团体呼吁韩国民众抵制日货。代表小型和中型企业的一家组织宣布，旗下成员已经停售日本产品。（王逸君）【新华社微特稿】

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