第四届海外华文新媒体高峰论坛今在丽江开幕

本报丽江7月8日电 （记者李贞、李嘉宝）第四届海外华文新媒体高峰论坛于7月9日在云南丽江召开。本届论坛以“大变局：让华媒声音更响亮”为主题，来自全球43个国家和地区的100余家海外华文新媒体代表、知名侨领和专家学者等近200位嘉宾与会。

第四届海外华文新媒体高峰论坛，是适逢新中国成立70周年之际召开的一次全球华文新媒体的盛会。全球华媒聚集一堂，共同庆祝伟大祖国成立70周年，共同回顾建设中国特色社会主义的伟大历程。

本届论坛旨在为全球华文新媒体搭建平台，探讨交流世界百年大变局下的海外华文新媒体如何加快融合与变革，对外讲述中国故事，传播中国声音，展示中国形象，阐释中国理念。

论坛设立主论坛和两个平行分论坛，相关领域权威专家、互联网企业领袖以及海内外媒体代表汇聚一堂，共同探讨传统媒体与新兴媒体如何利用智能技术实现融合发展，全面提升海外华文新媒体的传播力、影响力。

作为古代“南方丝绸之路”和“茶马古道”的重要通道，丽江正紧紧围绕“传统文化现代表达，民族文化世界表达”的传播和发展策略，加快建设国际化旅游城市步伐。本届论坛将以云南、丽江为视角，展示70年来特别是党的十八大以来当地建设和发展成就，探讨如何借助海外华文新媒体做好东方文化的国际传播，推动“世界关注丽江，丽江走向世界”。

为共创华文资讯的内容新生态、实现全球华人信息的在线共享，海外华人资讯服务平台“海客号”将在论坛期间上线。同时，“追梦中华·侨这七十年”网络主题活动、全球华人生活短视频大赛同步启动。论坛还将发布《2019海外华文新媒体影响力报告》。

本届论坛由人民日报海外版主办，人民日报海外网、中共丽江市委、丽江市人民政府承办，乐活旅行网支持。

海外华文新媒体高峰论坛是全球华文新媒体共同的研讨交流、合作发展平台。首届论坛于2015年5月在北京成功举办，第二届论坛于2017年9月在四川成都成功举办，第三届论坛于2018年5月在浙江杭州成功举办。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)