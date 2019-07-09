国际商标品牌节在银川举行

本报银川7月8日电 （记者刘峰）第十一届中国国际商标品牌节7月6日至8日在宁夏银川市举行，共有来自全国的748家品牌企业参展。
本届商标品牌节以“加强商标品牌保护，共建创新发展之路”为主题，分别举办了中国商标年会、中国品牌经济高峰论坛、中华品牌商标博览会、首届中华商标协会全国高校商标热点问题辩论赛、第三届中华商标创意设计大赛等多项主题活动。
在核心活动中国品牌经济高峰论坛上，来自中国工程院、中国人民大学的学者、教授和知名企业的领军人等，围绕国家知识产权战略及商标品牌战略实施，建设知识产权强国、营造公平竞争的市场环境、加强品牌国际合作等题目分享前沿观点。
据介绍，一年一度的中国国际商标品牌节，是国内商标品牌领域层次最高、内容最丰富、专业性最强、权威度最高的盛会，是理论实务界研讨交流的平台，更是展示中国企业自主品牌创新成果的窗口。
自2005年以来，中国国际商标品牌节已连续举办了十届，吸引了国内外广大商标从业者的积极参与，得到了社会各界的广泛关注。本届商标品牌节被国务院《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》列为知识产权重大宣传活动。
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