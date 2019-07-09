外交部发言人答记者问

望美停止限制打压中美人文交流错误做法

据新华社北京7月8日电 （记者温馨）针对美国一些人和机构对中国在美学生学者、科技人员和华裔科学家进行无端指责和骚扰的做法，外交部发言人耿爽8日表示，中美人文交流符合两国的根本利益，妄图通过收紧人文交流遏制中国发展荒谬至极，望美方停止限制打压两国人文交流的错误做法。

在当日例行记者会上，有记者问：近日，美国主流媒体报道了美国国立卫生研究院、联邦调查局无端调查安德森癌症中心华裔终身教授吴息凤并迫其辞职事，指出美方有关做法意在阻挠中美人文交流与科技合作，这样做有损美国自身利益。请问中方对此有何评论？

耿爽说，近年来，美国一些人和机构抱着遏制打压中国发展的零和思维和险恶目的，罗织“从事间谍活动”等荒谬借口，对中国在美学生学者、科技人员和华裔科学家进行无端指责和骚扰，制造了不少冤假错案，严重干扰了两国人文交流与科技合作。

敦促美客观看待中拉合作 勿再无中生有

据新华社北京7月8日电 （记者温馨）针对美官员对中拉经贸合作发出无稽之谈，外交部发言人耿爽8日表示，拉美国家自己最关心自身的利益和安全，并不需要美国操心。

在当日外交部例行记者会上，有记者问：据报道，今年3月，中兴公司与阿根廷胡胡伊省签订商业合同，向当地提供摄像头、监控中心、应急服务和电信基础设施。近日，美国务院官员在一份声明中称，美方对上述项目表示关切，中国正通过收集和利用数据支持任意监控并让反对者噤声。白宫官员称，中方利用出口技术装备和服务在拉美推广“中国式镇压”。中方对此有何回应？

“美方言行毫无道理，也根本不负责任。”耿爽说。

耿爽说，第一，运用现代科技产品提升社会治理水平是国际社会通行做法。视频监控系统美国能用，阿根廷当然也能用，不应被别有用心地政治化。中国企业同阿根廷等国开展合作，帮助他们改善治安、提高城市管理水平，受到当地社会欢迎和肯定。第二，中方一直要求中国企业在开展海外合作时要遵守当地法律法规。美国的一些人总在炒作中国设备、中国技术威胁拉美国家安全，但始终没能拿出任何有说服力的证据，这种基于主观臆测的言论非常荒谬。第三，一段时间以来，美国的一些人对中拉关系肆意诽谤、蓄意挑拨，中方对此表示强烈不满。“拉美国家自己最关心自身的利益和安全，并不需要美国操心。我们敦促美方客观看待中拉合作，不要再无中生有，要多做有利于拉美地区发展的事情。”

美对伊极限施压是伊核问题出现危机的根源

据新华社北京7月8日电 （记者温馨）外交部发言人耿爽8日表示，美方对伊朗奉行极限施压是伊核问题出现危机的根源。中方呼吁有关各方保持克制，为继续维护和执行伊核问题全面协议创造条件。

在当日例行记者会上，有记者问：7月7日，伊朗宣布突破伊核问题全面协议关于浓缩铀丰度上限的规定。中方有何评论？

耿爽说，中方对伊方宣布进一步减少履行伊核问题全面协议承诺感到遗憾。确保全面协议得到完整、有效执行，既是联合国安理会决议的要求，也是解决伊核问题、缓解紧张局势的唯一现实、有效途径。

“我们呼吁有关各方都能从大局和长远出发，保持克制，支持通过联委会机制对话解决相关问题，为继续维护和执行全面协议创造条件。”耿爽说。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)