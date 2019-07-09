让华媒在全媒体时代声音更响亮（望海楼）

7月9日，第四届海外华文新媒体高峰论坛在云南丽江开幕。这个论坛由人民日报海外版主办，人民日报海外网和中共丽江市委、丽江市人民政府承办。盛夏时节，人民日报海外版与来自全球五大洲的上百家华文媒体，相聚彩云之南，就全媒体时代如何加快华文新媒体发展等议题，进行交流研讨，共谋应对之策，共商合作之道。

全媒时代，如何让华媒声音更响亮？如何进一步发展壮大华文新媒体？这是一个非常重要，非常有价值、有意义的话题。

首先，随着中国国际地位提升，华文新媒体迎来加快发展的良机。海外华侨华人的命运与祖（籍）国紧紧相连。新中国成立70年来，中华民族实现了从站起来、富起来到强起来的伟大跨越，尤其是党的十八大以来，中国特色社会主义进入了新时代，经济实力、科技实力、国防实力、综合国力大幅跃升，推动中国国际地位实现前所未有的提升。当前，中国已成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备连续多年位居世界第一，成为影响世界政治经济版图的主要因素之一。随着国家硬实力的提升、文化软实力的提升、国际影响力的提升，海外了解中国信息、关注海外侨界、争取华侨华人支持的需求，也在急剧增长，这为海外华文媒体尤其新媒体发展带来良机。

第二，随着国际交流交往增多，华文新媒体迎来做大做强的契机。中国是侨务资源大国，有6000多万华侨华人分布在世界近200个国家和地区。华侨华人在中国革命、建设、改革的各个历史时期都发挥了重要的不可替代的作用。孙中山曾称赞“华侨乃革命之母”；新中国成立之初，华侨华人为中国打破西方封锁作出了重要贡献；改革开放后，华侨华人贡献了“第一桶金”，侨商投资占中国引进外资的60%以上。随着中国与世界联系愈发紧密，经济文化交流日益增多，以及全世界范围兴起的中华语言文化热潮，都为海外华文媒体成长提供了丰厚土壤、创造了巨大需求、开辟了广阔空间。海外华文新媒体应抓住时机，展现生机，打造联通中外的信息超市、推进合作的对接平台、团结侨界的联谊会所、升华自我的精神家园。

第三，随着传播技术突飞猛进，华文新媒体迎来迭代升级的转机。当前，互联网技术的发展，大数据、人工智能的运用，推动传播格局、媒体业态、运作模式发生重大变化，催生了一场媒体领域前所未有的变革。随着5G技术的广泛运用，由技术倒逼引发的媒体变革，其广度、深度、力度，还在进一步拓展和加强。对于全球华文媒体来说，这既是革新图存的考验，也是涅槃重生的机遇。传播技术发展对于华文媒体，是机遇远大于挑战，转机远大于危机。只要积极运用新技术，发展新业态，探索新模式，为用户提供专业化、多元化、品质化的新闻产品和服务，华文媒体就能走出单一经营模式，突破区域界限，改变“小散弱”的格局，形成一批跨地域、跨介质、跨文化的新型传播平台，打造一批实力雄厚、技术先进、具有国际影响力的大型媒体集团。

海内存知己，天涯若比邻。人民日报海外版与海外华文媒体一直保持密切联系和深厚友谊，在履行宣介中国成就、传播中国声音、参与舆论斗争、团结海外同胞的职责使命时，始终得到海外华文媒体的广泛支持和热情帮助，我们将继续加强与全球华文媒体的协作联动。相信，丽江之行带给大家的不止是风景，更有声音和思想。

（作者为本报高级编辑）

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)