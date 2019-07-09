首届中非经贸博览会上，苏丹客商正在和几位中国客商交流。

毛宗科摄（人民图片）

在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴华坚轻工业城，制鞋工人们在生产线上工作。

新华社记者 王 腾摄

执飞非洲全货机定期航线的飞机在重庆江北国际机场上装卸货物。

新华社记者 刘 潺摄

在乌干达卡隆古区卢卡亚镇，中亿农业园的非洲工人正在收割水稻。

新华社记者 张改萍摄

首届中非经贸博览会已于7月初落下帷幕，而中非经贸合作的生动画卷刚刚展开。

博览会上，经贸大单不断，许多非洲商品被“一抢而空”；博览会外，多领域的中非经贸合作正有序推进，不断捧出新的惊喜。

今天的中国，是世界第二大经济体，并已连续10年成为非洲第一大贸易伙伴国；非洲，则是全球最大的劳动力市场，是拥有优质可可、咖啡、棉花以及丰富矿产的希望之地。互利共赢，共谋发展。中非经贸合作的手，越握越紧。

商业合作大单不断

——首届中非经贸博览会期间共签署84项合作文件，涉及金额208亿美元

在首届中非经贸博览会上，热闹与欢笑的场景随处可见——

加纳展区内，部落民族面具吸引了孩子们的目光；南非展台上，160份南非国宝冰淇淋1小时内被一抢而空；多哥展馆前，参观者体验了一把现磨咖啡豆的乐趣，木槌敲击下，放入壶内煮开，咖啡香味迸发；几内亚的推销员则开起了临时“乐器班”，边敲边唱，玩乐之余还收获了可观的销售业绩。

非洲客商带来各自精品特产的同时，中国企业也不甘示弱，从智能手机到箱包服饰再到高端装备，同样令人目不暇接。

中国建筑股份有限公司展厅选取了非洲联盟会议中心、刚果（布）国家1号公路、阿尔及利亚53KM项目、埃及新首都中央商务区等经典项目进行展示。据了解，这些项目都是中国建筑与东道国政府、企业和人民在合作中取得的共赢成果，为当地促进就业、提振经济、带动产业、提升城市品质做出了重要贡献。中建五局董事长田卫国说，首届中非经贸博览会为中非进一步深化合作提供了更多市场机遇，对“走出去”的企业而言是重大利好。中建五局将不断发挥深耕非洲市场的优势，在东道国发展规划和人民切实需求基础上，建设更多更好的基础设施和民生工程，为促进东道国可持续发展贡献力量。

“我们国家阳光充沛，但边远地区缺乏电力，这款太阳能家庭式光伏发电储能系统定会受到民众喜爱！”首届中非经贸博览会开幕当天，尼日利亚国家客商安提尼·埃施泰特来到湖南电将军新能源有限公司展位，订购了200台太阳能家庭式光伏发电储能系统。不一会儿，该展位又迎来埃及客商阿卜杜勒·哈利姆先生，他对可以放进口袋随身携带的锂电池应急启动电源很感兴趣，并签下了1万台的订单。“这款小电池可以应急启动小汽车，拥有大能量，价格才23美元一台，实惠又便宜。”

据介绍，这家湖南企业近年来不断攻关创新，研发出富铝锂电池，有效解决了锂电池功率不高、不耐低温、不安全等难题。新产品富铝锂电池在-50℃的极寒环境和80℃的高温环境下，均能正常工作，不起火、不爆炸。“过去，我们的产品多销往欧美国家，现在将非洲市场作为重要方向。希望借助中非经贸博览会这一平台，开拓更多非洲国家的市场。”湖南电将军新能源有限公司董事长刘艳开表示。

湖南省政府发布的官方数据显示，首届中非经贸博览会期间，中非地方政府、国有及民营企业、金融机构、商协会，以及非政府组织，共同签署了84项合作文件，涵盖贸易、投资、基础设施、农业、制造业、航空、旅游等诸多领域，涉及金额208亿美元。

增长势头越来越快

——2018年中非贸易额达到2042亿美元，同比增长20%，中国在非洲设立的各类企业超过了3700家

首届中非经贸博览会的热闹场景，只是近年来中非经贸合作如火如荼态势的一个缩影。

商务部数据显示，2018年，中非贸易额达到2042亿美元，同比增长20%，中国已经连续10年成为非洲第一大贸易伙伴国。同时，贸易结构也持续优化，其中机电产品、高新技术产品对非出口金额占中国对非出口总额的56%。中国自非洲的非资源类产品进口也显著增加，2018年中国自非进口同比增长32%，其中农产品增长了22%。在投资方面，截至2018年底，中国在非洲设立的各类企业超过了3700家，对非全行业直接投资存量超过460亿美元。

中非发展基金有关负责人告诉记者，截至目前中非基金已累计对非洲36个国家承诺投资近50亿美元，投资遍及产能合作、基础设施、能源矿产、农业民生等重要领域，有力带动中国企业走进非洲、扎根发展，促进了对非“三网一化”、产能合作和装备制造业走出去，可带动中国企业对非投资超过240亿美元。在提供融资支持的同时，中非发展基金主动发挥经验和人才优势，为中国企业赴非投资提供规划、咨询等融智服务，积极引导中国企业“抱团出海”和产业链“集群式”走出去，不断推动对非合作提质升级。

中国投资在为非洲带去技术、经验、管理、产能的同时，还增加了当地就业、出口、税收，特别是在不增加非洲债务的条件下，增加非洲自身发展内生动力和“造血”机能。

青岛瑞昌棉业有限公司、中非发展基金等在非洲展开合作，以“公司+农户”的方式进行运作，项目采用国内先进技术和机器设备，开展棉花育种、种植收购、轧花、榨油和销售等业务，在提高产品附加值的同时，打造完整的产业链。该项目的建成，直接提高了马拉维、莫桑比克、赞比亚三国及周边地区棉花种植与加工技术，带动当地棉花产业发展，促进三国近20万农户就业和增收，也为中国消费者带来了更多优质农产品供应。

埃塞俄比亚贸工部国务部长密斯加努·阿加·默奇说，得益于“一带一路”倡议，中国对非洲国家的直接投资不断增加。埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴成为了连接非洲与世界的主要枢纽。现在，埃塞俄比亚希望吸引更多外商直接投资，欢迎更多中国企业进驻埃塞工业园区。

埃及旅游部部长拉尼亚·阿穆勒沙塔表示，中国有先进的技术和专家，中国把这些技术和专家带到非洲，会给非洲提供独特的发展机会。中国举办首届中非经贸博览会，能让这片非洲大陆与中国关系更近，促进中非合作，增加就业。

合作越多，信心越足

——巨大的市场潜力、有力的政策支撑、热络的民间交流，让非洲国家日益重视同中国的经贸合作

企业层面联系热络，政策层面大力支持。最新数据显示，截至目前，国家开发银行已与非洲40家金融机构开展了合作，累计发放贷款32亿美元。其中，与中非金融合作银联体10家成员行开展了业务合作，对涉及基础设施、非洲中小企业等领域的16个项目发放贷款近18亿美元。其牵头成立的“中非金融合作银联体”囊括了16家具有区域代表性和影响力的非洲金融机构。

在肯尼亚，来自肯雅塔大学机械专业的大三女孩查瑞蒂梦想成为一名工程师。一次偶然的机会，她接触到肯尼亚青年服务队职业培训项目并参加了“非洲职业技能大赛”。项目过程中，这位普通的非洲女孩学到了扎实的技术，并得以前往中国继续深造，一步步实现她的“工程师之梦”。查瑞蒂职场圆梦的背后，离不开中国航空技术国际控股有限公司、中国出口信用保险公司等中国企业的大力支持。

最新数据显示，2018年至2019年5月，中国出口信用保险公司承保中国企业对非洲业务460.8亿美元。其中，短期出口信用保险承保262.7亿美元，中长期出口信用保险承保101.1亿美元，海外投资保险承保97.0亿美元，为中国对非洲货物、技术、服务出口和资本输出提供风险保障，并用保险带动融资，促进中非经贸合作走深走实。目前，中国的政策性信用保险覆盖了非洲铁路、公路、电力、医疗和教育等几十个行业，覆盖了非洲最大的悬索桥——莫桑比克马普托大桥，肯尼亚政府近百年来新建的首条铁路——肯尼亚蒙内标准轨铁路，埃及最大的输变电网——国家电网改造，毛里塔尼亚海洋渔业产业链等一批有影响力的项目。

巨大的市场潜力、有力的政策支撑、热络的民间交流，让很多非洲国家日益重视同中国的经贸合作。安哥拉农业和林业部国务秘书若泽·卡洛斯表示，安哥拉和中国的合作由来已久，双方在基础设施建设领域、通信建设领域未来也有大量的潜力可以开拓。贝宁共和国投资与出口促进署署长洛朗·冈贝斯表示，贝宁正在建设的新机场由中国企业负责，计划建设的经济特区也将和中国企业签订建设运营合同。“我们十分欢迎并全力准备好迎接你们，为中国投资者免去繁冗复杂的手续，提供‘一站式’服务。”洛朗·冈贝斯说。

中非经贸博览会组委会秘书处执行副秘书长、湖南省商务厅厅长徐湘平表示，无论国际风云如何变化，都不会动摇中非历久弥坚的深厚情谊，也无法阻碍中非之间生机勃勃的务实合作。未来，中非经贸博览会组委会将紧扣非洲发展实际需要，积极推动中非共建“一带一路”同非盟《2063年议程》、非洲各国发展战略深入对接，助力非洲打破基础设施落后、资金匮乏、人才短缺等制约因素，促进非洲内生动力不断增强。

(责编：李圆征(实习生)、燕勐)