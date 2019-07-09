辩证把握国际格局（大家手笔）

国际格局是国际关系发展和国际力量对比的表现。国际格局一旦形成，会在一定时期内保持相对稳定并持续发挥作用，但国际格局又不是一成不变的。深刻认识国际格局的变与不变，有助于我们在国际事务中明确战略方向、增强战略定力。

审视当今国际格局，可以发现其中总是交织着变与不变。当前，西方发达国家在经济科技上占优势的局面没有根本改变，但发展中国家力量持续壮大，国际力量对比加快调整。数十年来，尽管国际形势风云变幻，但和平与发展的时代主题没有变，国际社会的主流诉求不是战争，而是谋和平、求发展、促合作；同时，天下并不太平，国际社会面临的战争、动乱、贫困、大规模疾病、气候变化、环境保护等全球性挑战层出不穷。经济发展是国际社会稳定的压舱石，近30年来世界经济发展既有促进增长的有利因素，也面临不少难题，而科技进步和创新正在积聚促进变化的巨大能量。深刻认识国际格局的变与不变，不仅能更加科学客观地确立自己的目标，而且有助于为国际社会贡献更多智慧，促进国际社会在顺应时代潮流中加强合作。

从总体上看，当今世界正处于百年未有之大变局中，这是国际格局最大的变。近代以来西方国家主导的国际格局发端于500年前地理大发现和资本主义在欧洲的发轫。这一国际格局到第二次世界大战结束后逐渐发生变化。发展中国家经过70多年的发展，逐渐成为影响国际格局变化的重要力量。当前，国际体系基础正在发生变化，国际秩序面临调整，全球治理需要变革，可以说是一个充满矛盾、竞争并加快重组的时期。此时更需要国际社会各方力量充分认识国际关系发展趋势，坚持多边主义，共同推动建立相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，推动建立更加公正合理的国际新秩序。

如今，发展中国家的自主意识日益增强。中国特色社会主义道路、理论、制度、文化不断发展，拓展了发展中国家走向现代化的途径，给世界上那些既希望加快发展又希望保持自身独立性的国家和民族提供了全新选择。新兴市场国家和发展中国家对世界经济增长的贡献率已经达到80%。按照汇率计算，这些国家的经济总量占世界经济总量的比重现在已接近40%，只要保持现在的发展速度，10年后将接近世界经济总量的一半。新兴市场国家和发展中国家群体性崛起势不可当，将使全球发展的版图更加全面均衡，使世界和平的基础更为坚实稳固。

发展中国家自身的合作也向纵深发展。从上世纪80年代开始，广大发展中国家掀起了合作新高潮，非洲联盟、上海合作组织、金砖国家等不断发展，在推动全球治理体系变革和国际规则演进中发挥着越来越大的作用。广大发展中国家在国际格局中的地位和作用不断提升，一些发展中大国在国际经济体系和全球治理体系中的话语权有了明显提升。随着广大发展中国家自身实力的增强和相互合作的加强，其在国际格局中的地位和作用还将进一步提升。

未来10年将是国际力量对比加速演变的10年，国际格局也将因此发生更大变化。中国将继续发挥负责任大国作用，把握历史发展规律，顺应时代发展潮流，积极参与全球治理体系改革和建设，反对单边主义和霸权主义，坚持多边主义和国际关系民主化，为构建新型国际关系、构建人类命运共同体不断注入正能量。

（作者为上海国际问题研究院研究员）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 09 版）

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