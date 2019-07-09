让中国梦牵手非洲梦（开放谈）

今年以来，中非经贸合作可谓硕果频出，不仅“高大上”的中非合作论坛协调人会议在京成功召开，“接地气”的中非经贸博览会也落户长沙。越来越多的中国民众开始从柴米油盐里感受到了非洲这片遥远大陆的魅力：第一批品质极佳的纳米比亚牛肉进入中国市场；而酸甜可口的南非柑橙成为了北京水果摊上的抢手货；肯尼亚牛油果让广大健身爱好者兴奋不已……这些蓬勃的景象，展现了中非之间贸易提质升级的良好局面。

当下，虽然大宗商品的价格仍然在低位徘徊，同时一些经济体转向了贸易保护主义，但是中非之间通过深挖增长潜能，密切双边合作，投资、援助促进贸易合作等方式，成功实现了贸易的快速增长。快速增长的背后，是中国进一步改革开放释放的澎湃动力。

上世纪九十年代末以来，中国对主要工业资源、大宗商品的需求被证明是非洲进入高速稳定增长期的主要支撑力量。中国逐渐成为影响非洲发展的最主要域外国家之一，并与非洲经济增长的表现息息相关。特别是自2015年起，中国开始转换经济增长方式，给中非经贸关系提供了新的发展动力。

进口方面，随着中国人均GDP逼近1万美元大关，广大消费者对于高质量、多元化、有特色商品的需求日益提高，这就给非洲产品，尤其是高附加值的优质农副产品提供了巨大市场。这种需求，不仅刺激了贸易额的增长，更促进着非洲农业的长期发展。出口方面，中国制造业正在从劳动密集型向知识、技术密集型快速升级，中国的大型工程机械、乘用车、化肥、常用药品、农业机械、中小型精密机床等工业制成品畅销非洲，给方兴未艾的非洲城市化和工业化提供了质优价廉的产品供给。

与此同时，近年来“一带一路”倡议的实践也为非洲提供了前所未有的发展机遇。中国通过为非洲提供适用的技术、经验和融资服务，帮助相关国家积极融入国际生产价值链，并不断提升非洲在这一价值链上的位置。比如，中国前不久宣布将升级改造在非洲设立的25个经贸合作区，不仅要改善基础设施，还要进一步提供职业培训等服务，让这些合作区成为非洲可持续发展的排头兵。

2018年9月，中非合作论坛北京峰会提出了产业促进、设施联通、贸易便利、绿色发展、能力建设、健康卫生、人文交流、和平安全“八大行动”，获得了非洲国家的广泛好评。这些行动以互利共赢为宗旨，突出了能力建设的重要意义，对资金进行了更加精准的配置，有助于实现中非经贸关系的可持续增长。

2019年7月7日，由50多个国家签署成立的非洲大陆自由贸易区协议正式实施。这将使非洲成为世界贸易组织成立以来按成员国数量计最大的自由贸易区，形成一个覆盖近12亿人口、拥有2.5万亿美元GDP的单一市场。这不仅意味着长期偏低的非洲洲内贸易额有望大幅度提升，更意味着外国投资者将不再因为一些非洲国家相对较小的人口和面积规模而远离这片经济增长的蓝海。

可以预见的是，未来越来越多的中国企业将抓住这一历史机遇，发挥自身比较优势，深度参与非洲经济发展，让中国梦与非洲梦牵起手来，共同结出美妙果实。

（作者为联合国开发计划署亚太大区高级顾问、非洲制造倡议项目首席经济学家）

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