讲述亲历故事  见证辉煌历程（风从东方来——国际人士谈新中国70年发展成就）

2019年1月，40余名非洲国家驻华使节来到中国国家博物馆参观“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”。图为在“壮美篇章”主题内容展区，几位非洲国家驻华使节在参观玻璃柜中展示的一张张布票、粮票、肉票。

本报记者 暨佩娟摄

让世界看到中国的自信与活力

（匈牙利）库绍伊·山多尔

中国人民在过去70年里取得的伟大成就是自力更生、艰苦奋斗的成果。经过70年的发展，中国有世界上最大的市场，有充满活力的科技和文化，有自信且受教育程度高的年轻人，这些都是中国未来的优势。我衷心希望中国能够在未来取得更加辉煌的成就。

1979年，我在莫斯科读大学时开始学习中文，从此开启了和中国的缘分。1984年，我进入匈牙利驻中国大使馆实习。此后，我在中国工作和生活了近20年，亲身经历过中国很多重大事件，外交官职业生涯烙下了深深的中国印记。如今我已不在外交一线工作，但依然时刻关注中国的新闻和故事。

我见证了中国改革开放的进程，亲历了匈牙利和中国友好关系的发展。中国的发展变化发生在各个领域。我印象最深刻的首先是民众心态的变化。上世纪80年代，我在中国的商店里买东西，店员总是请负责人出来接待。现在我去一些小城市，路上不时有人来跟我打招呼甚至聊天。这一方面反映出中国人民的心态更加开放、自信，另一方面表明中国的教育水平有了明显提升，很多人外语流利。正是开放包容的心态和日益提升的教育水平，支撑了中国这些年的快速发展，也让中国的发展充满后劲。

另一个让我倍感震撼的变化是中国中西部地区的发展。在华工作近20年，我几乎走遍了中国所有省份。1986年，我第一次去甘肃。当时那里还比较贫穷，有些村子甚至连饮用水都缺乏。前些年我再去甘肃访问。我看到甘肃已经成为中国进一步对外开放的前沿地区之一，也是中国参与共建“一带一路”的重要省份。城市建设全方位发展，贫困人口大幅减少。这样的变化同样发生在四川、重庆、云南等地区。

匈牙利是最早与新中国建交的国家之一。今年是新中国成立70周年，也是匈中建交70周年。两国建交后的前几十年，匈牙利向中国出口了很多农用机械、公交车辆、机床等工业品，中国向我们出口的大部分是土特产品。如今，中国向匈牙利出口大量工业制品，产品无论在质量还是价格上都有很大优势，匈牙利现在向中国出口的产品则多以农副产品和手工艺品为主，这让人心生感慨。

进入21世纪，特别是“一带一路”倡议提出以来，中国和包括匈牙利在内的中东欧国家的关系发展驶入快车道，双边和多边关系快速发展。匈牙利政府全力支持与中国加强合作，欢迎来自中国的投资。我非常高兴地看到，经过70年风雨同行，匈中两国关系不断取得进展。祝愿双方人民生活更加幸福，两国友谊地久天长。

中国人民在过去70年里取得的伟大成就是自力更生、艰苦奋斗的成果。经过70年的发展，中国有世界上最大的市场，有充满活力的科技和文化，有自信且受教育程度高的年轻人，这些都是中国未来的优势。巨大的发展成就，让世界看到中国的自信与活力，我衷心希望中国能够在未来取得更加辉煌的成就。

（作者为匈牙利前驻华大使，本报驻波兰记者于洋采访整理）

中国在发展的道路上行稳致远

（埃及）马哈茂德·阿拉姆

中国政府善于规划，有很强的执行力，总是能够设定一个具体目标，再通过不断努力去实现。我认为这是中国能在70年里取得如此巨大成就的一个重要原因。新中国成立70年来，中国通过不断规划、不懈学习和持久奋斗，一步步提升综合国力。世界的发展离不开中国。中国积极推动经济全球化进程，担当精神值得赞赏。

中国长久以来对包括埃及在内的非洲国家积极提供支持。一直以来，我对中国都充满好感与向往。当我有机会担任驻外大使时，我毫不犹豫地选择了中国。2005—2009年，担任埃及驻华大使期间，我亲身感受到了中国的繁荣和高速发展。

犹记得，2008年北京奥运会期间，中国热情接待来自世界各地的客人，专业且高水平的组织能力给我留下深刻印象。北京奥运会让世界上更多人开始关注开放中国的繁荣与活力。此后，中国举办的上海世博会、广州亚运会以及G20杭州峰会等等，无一不令世界瞩目。

中国政府善于规划，有很强的执行力，总是能够设定一个具体目标，再通过不断努力去实现。我认为这是中国能在70年里取得如此巨大成就的一个重要原因。新中国成立70年来，中国通过不断规划、不懈学习和持久奋斗，一步步提升综合国力。这样的发展速度令人惊叹。我尤其关注中国的减贫事业。改革开放40年来，中国成功使数亿人口脱贫，这是多么伟大的成就！

悠久灿烂的中华文明让中国拥有“大智慧”。2013年，习近平主席提出“一带一路”倡议，这是一个世界性、全球化的倡议。它向世界表明，中国愿意在自身快速发展的同时，通过互惠互利的合作，带动世界各国共同发展。世界的发展离不开中国。中国积极推动经济全球化进程，担当精神值得赞赏。尽管当前世界形势出现一些新变化，但中国人民拥有不屈不挠的坚韧精神，中国在发展的道路上行稳致远。

埃及和中国同为文明古国。绵延数千年、贯通古今的丝绸之路，见证了埃中友好交往的历史。1956年，埃及与新中国建交，是第一个与新中国建交的阿拉伯和非洲国家，也是第一个与中国建立战略合作关系的阿拉伯和非洲国家。埃中关系被认为是发展中国家双边关系的典范。当下，在埃及局势日益稳定、大力推动经济发展之际，埃中两国在经贸投资、基础设施、能源交通、人文教育等领域的友好交流与务实合作不断增强。在埃及新行政首都项目、红海之滨的“中埃·泰达苏伊士经贸合作区”、阿斯旺的本班光伏产业园，处处可见中国建设者的身影。我相信，在阿中、非中合作不断深化的大背景下，未来埃中合作机遇不可估量。

我计划好好学习中文，将来有机会再次回到中国，深入中国的城市与乡村，了解更多不同地区的社会文化。我与中国的缘分还将继续。

（作者为埃及前驻华大使，本报驻埃及记者周輖采访整理）

中国人民的拼搏精神值得尊重和学习

（意大利）严农祺

中国人民睿智、勤奋、踏实。新中国成立70年来，尤其是改革开放40多年的发展，充分展现出中国人民谦虚谨慎、博采众长、踏实肯干的民族特点。中国发展所取得的成绩、国际地位的提升，是一步一个脚印走出来的。“一带一路”倡议正在帮助许多国家走上快速发展道路。

时光荏苒。从1990年第一次访问中国至今，我已经数不清来过中国多少次了。

在中国工作、生活的那段岁月令我永生难忘。上世纪90年代初，我在意大利驻华使馆担任了5年公使，这让我有了更多观察中国社会和接触中国老百姓的机会。那时的中国还处在高速发展的初期，社会氛围朴素、安静。普通民众的生活节奏不是很快。

1995年，我离任回国，在意大利外交部先后负责国际合作和亚洲事务，有机会频繁往来于意中之间。在这个过程中，我对中国产生了越来越深厚的感情。每次只要有机会，我就会在中国多个城市逗留几日。以往熟悉的老地方，逐渐建起四通八达的铁路，高楼大厦拔地而起。中国快速的发展变化常常带给我惊喜，我从中更多感受到“非凡的中国速度”。

我结交了很多中国朋友。每次他们来到罗马，或我回到中国，大家都会见面交流。从他们身上，我观察到了中国正在经历的新变化。我还经常给身边没去过中国的意大利同事和朋友，讲述我对中国的最新观察和感触。能作为这样一个沟通意中文化的“桥梁”，我认为很有意义。

2010年，我再次来到中国，担任意大利驻华大使。相比初见时的面貌，整个中国可以说发生了翻天覆地的变化。如今，中国在经济、科技、基础设施等众多领域已经走到世界前列，并开始在全球治理中扮演越来越重要的角色。现在，意大利乃至全球都在分享中国的发展红利，搭乘中国发展的“快车”。

习近平主席提出的“一带一路”倡议正在帮助许多国家走上快速发展道路。习近平主席今年3月对意大利进行国事访问期间，意大利同中方签署了共建“一带一路”合作谅解备忘录，正是出于意中两国的深厚友谊，出于意大利对共建“一带一路”的充分认知。在共建“一带一路”框架下，越来越多的中国企业到意大利投资，为意大利发展提供资金和技术支持。这是我第一次前往中国时无法想象到的。

中华民族是伟大的民族。中国人民睿智、勤奋、踏实。一代又一代有志之士为实现中华民族复兴攻坚克难、百折不挠。新中国成立70年来，尤其是改革开放40多年的发展，充分展现出中国人民谦虚谨慎、博采众长、踏实肯干的民族特点。中国发展所取得的成绩、国际地位的提升，是一步一个脚印走出来的。中国人民的拼搏精神值得尊重和学习。

几十年来，中国经济快速发展，老百姓的生活质量和幸福感也得到大大提升。如今，每年有上百万名中国游客赴意旅游，越来越多的意大利青年前往中国求学。这样的变化与中国经济飞跃式发展密不可分。

我很高兴看到意中两国交往不断密切，双边关系全面推进。不过，意大利普通民众甚至一些官员对中国的了解还是不够深入，这在一定程度上阻挡了我们学习中国的步伐。我经常对身边的朋友说，你们应该去中国多走走，多看看。

作为中国人民的好朋友，我非常高兴看到这个伟大的国家不断取得新成就，也非常荣幸能够见证并在一定程度上参与其中。我坚信，意中关系前景光明，我也愿为增进彼此的交往和了解继续努力。

（作者为意大利前驻华大使，本报驻意大利记者韩硕采访整理）

中国特色社会主义道路令人信服

（卢旺达）鲁加巴·西拉斯

中国用短短几十年时间解决了数亿人民的吃饭问题，不仅自身的粮食安全得到保障，还能够向外出口粮食，这是一个了不起的成就。中国在实施改革开放政策后，更是实现了经济大腾飞，在教育普及、基础医疗保障、基础设施完善和科技创新等方面都取得了长足的进步。

1995年至1998年，我担任卢旺达驻华大使，成为卢旺达成立新政府后的第一任驻华大使。谈起卢旺达和中国的关系，我总会想起两句卢旺达的谚语：“亲身经历者最有发言权”“真正的朋友是在逆境中表现出来的”。新中国成立后，中国一直在帮助非洲国家实现独立自主和经济发展，卢旺达就是受益者之一。从1971年两国建交至今，卢中双方在经贸、教育、卫生、文化等领域达成了一系列合作。即使在我们经济受到重创，人民生活很艰难的时候，中国政府始终在积极帮助我们重建家园。中国驻卢旺达大使馆也是最早恢复正常工作的外国使馆之一。患难见真情，中国是卢旺达永远的朋友。

我和中国的缘分可以追溯到卢中建交的第一年。1971年，中国派出一批农业专家来到卢旺达西南部的茶叶种植园考察，当时我正好参与了该项工作，之后我便与这些中国朋友保持了长期联系。1980年，卢旺达政府任命我负责南部稻田的开发和粮食生产。我第一时间想到了邀请中国的专家们帮忙，很快与他们取得联系。中国的农业生产技术和丰富经验在帮助卢旺达发展农业方面发挥了重要作用。我与中国朋友的友情也日益深厚。

担任驻华大使期间，我见证了中国人民生活及社会发生的巨大变化。中国用短短几十年时间解决了数亿人民的吃饭问题，不仅自身的粮食安全得到保障，还能够向外出口粮食，这是一个了不起的成就。中国在实施改革开放政策后，更是实现了经济大腾飞，在教育普及、基础医疗保障、基础设施完善和科技创新等方面都取得了长足的进步。我目睹了中国带薪休假的改革，人民的劳动权益得到充分保障。这实实在在地提高了中国人民的生活质量，大家幸福感倍增。

中国特色社会主义道路令人信服。当时我深信，中国将成为国际舞台上具有影响力的大国。我将两个儿子送到中国读书，就是希望他们能够学习中国的发展经验，学成回国后为卢旺达的发展贡献力量。我的大儿子曾经在深圳生活了10多年，经常帮助中国企业来卢旺达洽谈贸易。我的两个孩子都在为增进卢中两国人民的情谊不断努力，这也是民间友好的一种传承。

如今，中国已稳步成为世界第二大经济体。卢旺达也在积极借鉴中国模式，双方的合作日益广泛，贸易往来十分频繁。2018年，习近平主席对卢旺达进行国事访问，这是自1971年两国建交以来中国国家主席首次访问卢旺达。双方在基础设施、电子商务等方面达成新合作，翻开了卢中两国关系的新篇章。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，卢旺达信息通信技术和创新部与中国工业和信息化部又进一步签署了工业和信息通信领域的合作文件。

中国不仅是卢旺达的好朋友，更是非洲人民的好朋友。我相信，未来中国和非洲国家的交往将会更加密切和多元化，非中人民的情谊也将一直延续下去。

（作者为卢旺达前驻华大使，本报驻南非记者吕强采访整理）

制图：张芳曼

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 18 版）

(责编：岳弘彬)