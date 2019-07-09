德意志银行宣布大规模业务重组计划

据新华社法兰克福7月7日电 （记者胡小兵、邵莉）德国最大商业银行德意志银行7日在法兰克福宣布一项大规模重组计划，预计将在全球裁员约1.8万人，重组费用到2022年底累计将达74亿欧元（1欧元约合1.12美元）。

德意志银行当天表示，将退出全球股票销售和交易业务，调整固定收益业务，尤其是利率产品相关交易业务，并将建立一个专门机构来处理上述业务领域资产。

由于重组带来的额外支出，德意志银行预计今年第二季度税后亏损28亿欧元。按计划，德意志银行第二季度财务报告将于7月24日正式公布。

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 17 版）

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