“阿勒颇房间”的和谐今安在（环球走笔）

在柏林佩加蒙博物馆里，“阿勒颇房间”一直被视为镇馆之宝之一。“阿勒颇房间”来自17世纪的叙利亚阿勒颇，环绕四壁的木质墙板上，留下了工匠精心手绘的伊斯兰花卉图案，以及基督教的圣经故事，生动诠释着有着不同宗教信仰的族群和谐共存的历史图景。

前不久，就在“阿勒颇房间”展厅隔壁，举行了一场为名“叙利亚遗产档案项目”的展览。阿勒颇城堡、倭马亚清真寺、帕尔米拉古城……这些在叙利亚内战中被毁的世界文化遗产，以档案资料和视频图片的形式，呈现在观众面前。

这构成了奇特而又辛酸的画面：一边是精美华丽的“阿勒颇房间”，一边是化为瓦砾的阿勒颇街景，它们共同诉说着叙利亚这个“文明十字路口”昔日的荣光，反衬出现实的残忍和无情。

来自叙利亚的考古学家拉米·阿拉凡迪，原本在家乡研究类似“阿勒颇房间”的彩绘木板。叙利亚危机爆发后，他于2012年带着7000张资料照片逃离家园。在德国，这些照片与其他人带出的文物资料，共同组成了“叙利亚遗产档案项目”，这是叙利亚本土外最大的遗产资料库。

叙利亚战乱导致人道主义危机，也造成了文明浩劫：6处世界遗产被列入濒危世界遗产名录，大量文物被盗窃贩卖，这也促使国际社会不断呼吁和发起保护行动。

如今，很多阿勒颇的彩绘木板，不是毁于战火便是被盗遗失，阿拉凡迪的工作也从文物研究变成名录整理，以期它们在市场上重新出现时可以追索。除德国外，法国、西班牙、意大利、波兰、匈牙利等国，也都参与到了叙利亚文物保护重建工作。但令人慨叹的是，这些努力仍然限于私人和民间。这在客观上纵容甚至加剧了文物倒卖，源自叙利亚的文物，近年多次出现在欧美交易市场。

更可悲的是，盗卖者为躲避监管，人为掩盖甚至破坏盗窃文物的来源国信息，不但造成文物自身价值的流失，也使得法律层面更加难以追索。

这样的文物保护困境，几乎是战争必然会带来的副产品。伊拉克至今仍在追讨1990年和2003年两次战争期间被劫掠的文物。就连如今发起叙利亚文物保护项目的佩加蒙博物馆，也曾在二战中被彻底摧毁，如今的建筑大都重建于上世纪90年代。

在一座被战争摧毁重建的博物馆中，展示正在被战争摧毁的人类文明遗产，多少有些黑色幽默，但这确实是如今这个星球正在经历的事情：千百年来的文明结晶被先进武器摧毁，再通过数字化技术和3D打印去恢复。

文物尚可追讨或是复原，但在战争中被毁掉的青春、逝去的生命，再先进的科技恐怕也无能为力。站在精美的“阿勒颇房间”前，人们不免会发出感叹：400年前，人们尚且可以包容不同的宗教与文明，如今，人们怎能不具备足够智慧以寻得和平相处的方式？

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 17 版）

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