英航因泄露用户信息被罚近两亿英镑

新华社伦敦7月8日电 （记者孙晓玲）英国信息监管局8日发表声明说，英国航空公司因为违反《一般数据保护条例》被罚1.8339亿英镑（约合15.8亿元人民币）。
声明说，英航2018年9月向信息监管局通报一起始于当年6月的数据泄露事件。事件导致约50万名客户数据因英航网站遭攻击而被窃取。
英国信息监管局专员伊丽莎白·德纳姆表示，人们的私人数据只属于个人，法律明确规定，当个人将数据提供给委托人时，委托人需要保护好这些数据。信息监管局同时表示，英航可就该调查结果和罚款进行申诉。
据报道，信息监管局的罚款额度是英航2017年全球营业额的1.5%。英航母公司国际航空集团首席执行官威利·沃尔什说：“我们会采取所有必要措施，积极维护企业立场，包括必要的申诉。”
欧盟《一般数据保护条例》于2018年5月25日生效，被广泛认为是欧盟有史以来最为严格的网络数据管理法规。
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