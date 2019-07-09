利比亚动荡局势难平息

联合国安理会日前举行会议，听取有关利比亚局势的通报。会后安理会发表声明，谴责利比亚首都的黎波里附近难民收容所遭空袭事件，呼吁冲突双方停火并要求其他国家不要介入。声明中称，利比亚的持久和平与稳定只能经由政治方案实现，各方有必要紧急推动冲突降级并达成停火协议。

的黎波里东部一处难民收容所7月3日凌晨遭到空袭，造成至少53人死亡，其中包括6名儿童，超过130人受伤。国际移民组织发言人米尔曼在日内瓦表示，该收容所内共接纳600多名移民与难民，来自至少17个国家，其中主要为非洲国家。联合国秘书长利比亚事务特别代表萨拉姆发表声明，呼吁立即开展国际调查。

2011年卡扎菲政权被推翻后，利比亚局势持续动荡。在联合国斡旋下，利比亚各派于2015年12月签署《利比亚政治协议》，同意结束分裂局面，共同组建民族团结政府，但目前各派仍未按照协议接受民族团结政府统一领导。目前，利比亚许多地区处于无政府状态，两大势力割据对峙。利比亚民族团结政府与支持它的武装力量控制西部部分地区；国民代表大会则在东部另建政府，并与哈夫塔尔领导的“国民军”结盟，控制东部和中部、南部主要城市及部分西部城市。

今年4月以来，“国民军”向民族团结政府控制下的的黎波里发起进攻，并爆发新一轮武装冲突。据世界卫生组织统计，新一轮冲突已造成近1000人死亡，超过5000人受伤，约10万人流离失所。一名当地政治分析人士表示，冲突持续威胁着医疗及食品援助的运输，冲突各方应达成“人道主义休战”，以确保相关物资的供应。

安理会声明还呼吁所有会员国遵守对利比亚的武器禁运，不要介入冲突或采取加剧冲突的行动。联合国秘书长古特雷斯此前要求所有国家对利比亚实行武器禁运，以免加剧冲突。

有分析认为，域外势力的介入让利比亚局势僵持不下。据报道，这是今年4月初新一轮冲突爆发以来，联合国安理会就利比亚问题首次一致通过声明。由于多国对利比亚问题的立场存在较大分歧，此前安理会一直难以就应对利比亚新一轮冲突统一立场。

（本报开罗7月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 17 版）

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