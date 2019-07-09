阿富汗安全形势急剧恶化

据当地媒体报道，阿富汗反政府武装塔利班7月7日在该国东部加兹尼省首府加兹尼市制造了又一起严重汽车炸弹袭击，1名自杀式袭击者试图驾车冲撞当地一处安全部门大楼并引爆车上携带的大量炸药，造成至少12人死亡、179人受伤，其中大多数为平民。

尽管阿富汗塔利班组织代表正在卡塔尔首都多哈同美国政府阿富汗和解事务特别代表扎尔梅·哈利勒扎德率领的代表团进行去年以来的第七轮和谈，但自从6月29日和谈开始后，塔利班便接连制造爆炸事件，致使阿富汗部分地区的安全形势急剧恶化。不久前，5名塔利班武装分子还在阿富汗首都喀布尔市中心引爆了一辆装满爆炸物的卡车，并同阿安全部队发生激烈交火，造成包括26名儿童和6名妇女在内的116人受伤。

据阿富汗帕杰瓦克通讯社统计，6月份阿富汗各地共发生132起袭击事件，虽然袭击数量有所下降，但伤亡人数依然高达近1500人，其中死亡859人。阿富汗过去1个月内每日均有袭击和伤亡发生，仅6月11日当天就发生11起袭击事件，162人因此丧生。

炸弹袭击正加剧阿富汗当前的人道主义危机。联合国秘书长阿富汗事务特别代表山本忠通指出，武装分子在平民居住区使用爆炸物对阿富汗平民造成巨大伤害，“这种极端暴力行为性质极其恶劣”。

分析人士认为，塔利班近日之所以不断在各地发动袭击，其目的是为了争夺更大的谈判话语权。帕杰瓦克通讯社援引阿富汗军事专家阿提库拉·阿马克海尔的话称，一方面，当前冲突各方都在试图通过加大进攻力度来获取和平谈判中更多的主动权，从而撬动谈判协议向其倾斜；另一方面，美国转变风向与塔利班开始和谈后，塔利班与国际社会的交流增多，其心态发生微妙变化。

美国国务卿蓬佩奥6月底在突访阿富汗期间曾表示，美方希望能够在今年9月阿富汗总统大选开始前达成协议。此前有消息称，美方与塔利班谈判分歧点之一是撤军时间，塔利班希望美军3至5个月内撤军，而美方声称撤军需要18个月至两年时间。美联社7月6日援引美方谈判代表团的“辟谣”称，美方“绝对没有”提议以18个月作为美国从阿富汗撤军的期限。

瑞典斯德哥尔摩大学国际关系学院阿富汗问题研究员瓦里斯·萨巴赫日前在阿富汗卡玛通讯社发表文章称，“如果美国政府急于与塔利班达成某种和解协议，那势必以牺牲对人权、特别是妇女权利的保障为代价。这种‘和解’将对阿富汗人民的权益造成巨大破坏。”

（本报伊斯兰堡7月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 17 版）

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