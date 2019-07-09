非洲大陆自贸区建设正式启动（国际视点）

埃塞俄比亚华坚轻工业城项目由中国企业华坚集团承建并运营，计划于2020年建设完成，目前已有部分厂房投入使用。图为制鞋工人们在生产线上工作。

新华社记者 王 腾摄

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7月7日，第十二届非盟特别峰会在尼日尔首都尼亚美举行，会议宣布正式启动非洲大陆自贸区建设。舆论普遍认为，这是非洲经济一体化进程的重要里程碑。建设非洲自贸区势必会减少贸易壁垒，促进非洲国家间贸易往来，加速非洲一体化进程。

非洲大陆自贸区协议已于5月30日正式生效。非盟委员会主席法基在此次峰会致辞中宣布尼日利亚、贝宁两国正式签署非洲大陆自贸区协议。截至目前，非盟55个成员中，除厄立特里亚外，54个成员已签署协议，其中27个成员按本国相关法律程序批准协议后向非盟委员会递交了协议批准书。

“非洲大陆自贸区将成为世界最大的自贸区之一”

此次峰会的主题为“创造统一非洲市场”。非盟表示，非洲自贸区的主要目标是建立一个人员、投资和商品自由流通的单一洲际市场，推动非洲工业化和社会经济多元化发展，促进非洲贸易、就业和全球市场地位提升。最终自贸区形成的市场规模有望达到12亿人口，国内生产总值达到2.5万亿美元。

非盟轮值主席、埃及总统塞西在峰会开幕式上表示，“非洲大陆自贸区将成为世界最大的自贸区之一”。自贸区建设需要非盟各成员国间加强对话，保证各国间经济互补性，并创造更好的投资环境。他同时呼吁将非洲年轻人的发展纳入规划。

尼日尔总统伊素福在峰会上表示，“建设非洲大陆自贸区是非盟成立以来最重要的大事”，自贸区的发展将进一步激发非洲大陆经济潜力，促进资源开发，创造更多就业机会。

当天，与会的非洲国家领导人还激活了已获批准的非洲大陆自贸区五项贸易政策工具，即原产地规则、网上贸易磋商论坛、监测和消除非关税壁垒机制、数字支付系统和非洲贸易信息观测中心。

“自贸区建设将为非洲带来重大发展机遇”

2015年6月，非盟成员国启动非洲大陆自贸区谈判；非洲大陆自贸区协议于2018年3月21日在卢旺达基加利通过并交由各国签署；2019年5月30日，在22个签署国批准并递交相关文件后，非洲大陆自贸区协议正式生效。

非盟希望通过非洲大陆自贸区的建设，降低关税、消除贸易壁垒，促进区域内贸易和投资发展，实现商品、服务、资金和人员在域内的自由流动。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德指出，非洲大陆自由贸易区协议是推动非洲可持续发展和创新以及实现非盟《2063年议程》的重要工具。“在保护主义抬头、贸易紧张局势加剧，甚至威胁到全球经济稳定和进步之际，非洲人应该为这一协议的达成感到自豪。”

“自贸区建设将为非洲带来重大发展机遇。”曾在世界银行任职的肯尼亚经济学家姆旺吉·瓦吉拉对本报记者表示，非洲人对非洲大陆自贸区寄予厚望，民众热切期盼通过自由贸易增加就业、改善生活。未来自贸区将成为一个庞大的单一市场，将逐步取消目前重叠甚至矛盾的贸易法规和关税，这些关税和法规阻碍了非洲的工业化进程。

长期以来，非洲区域内贸易比重偏低。联合国非洲经济委员会数据显示，目前非洲区域内贸易仅占其贸易总额约16%，远低于世界其他区域水平。自贸区将打破这一模式，鼓励非洲国家在当地加工原材料和工业品，并进行内部贸易。自贸区协议生效后，非洲将逐步取消90%的商品关税，到2022年，区域内贸易额将比2010年提高52%。如果非关税壁垒同时减少，域内贸易额则有望提升一倍。同时，自贸区建设将进一步激活区域内工业特别是制造业活力，由此拉动就业，助推经济发展。

南非人文科学研究理事会研究员姆津巴认为，建立非洲自贸区将帮助更多非洲国家融入全球价值链。目前非洲在全球贸易中占比较小，随着自贸区形成，非洲产品在全球市场的竞争力有望得到提升。

有专家指出，未来非洲自贸区的建设仍面临一些挑战，例如一些国家政治和经济形势不稳定限制了非洲贸易环境的改善；非洲的商品和服务竞争力较弱，对进口商品的购买力较低；非洲缺少洲际支付系统，并在基础设施联通方面也面临重大挑战，等等。

“中国在非洲自贸区建设中发挥重要作用”

“中国在非洲自贸区建设中发挥重要作用”，瓦吉拉对本报记者表示，中国一直支持包括非洲自贸区在内的非洲一体化建设。中国也是非洲交通和电力基础设施网络的主要建设者，这些网络连接着非洲市场，助力非洲大陆的工业发展。近年来，在“一带一路”倡议和中非合作论坛框架下，中国在非洲的投资建设极大促进和提升了非洲国家互联互通和出口能力等。

非盟贸易和工业委员会委员阿尔伯特·穆昌加对本报记者表示，中国是非洲国家的最大贸易伙伴和重要的投资来源国。中国在促进非洲大陆自贸区建设和非洲一体化进程中发挥着多重积极作用。“一带一路”倡议正积极助力非洲大陆的基础设施建设，这与非洲大陆自贸区建设的需求是一致的。

穆昌加还表示，非洲大陆自贸区启动建设是中国企业发展的良机，意味着中国在非洲的经贸合作空间扩大。非洲逐步发展成为统一的庞大市场，将为中国企业走进非洲提供更多空间和便利，将吸引更多中国企业到非洲投资兴业。

有专家指出，包括中国企业在内的外部力量将借助非洲自贸区建设与非方开展更加紧密的合作，进一步助力非洲经济的转型升级。而非洲大陆自贸区一旦形成，中国对非洲国家出口预计将增加50%左右。

南非小企业发展部长琳迪韦·祖卢对本报记者表示，非洲大陆自贸区建设需要高度重视交通和物流基础设施建设，这就需要深化与中国的务实合作。“合作共赢一向是中国所强调的。非洲与中国的合作日益密切，‘一带一路’倡议正在让互联互通成为现实。非洲各国应该做好长期规划，促进互联互通，实现共赢。”

（本报尼亚美7月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 17 版）

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