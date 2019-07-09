人民网>>国际

世界银行研究报告点赞中国高铁

2019年07月09日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　据新华社北京7月8日电  （记者刘红霞）世界银行8日发布研究报告，认为中国高铁的发展经验值得别国借鉴。

　　世行当天发布《中国的高速铁路发展》报告，指出长期全面的规划和设计标准化是中国高铁成功的关键要素。报告认为，中国的《中长期铁路网规划》为高铁体系发展提供了清晰框架。与此同时，凭借设计和程序标准化，中国建设高铁成本约为其他国家建设成本的2/3。

　　“中国修建了世界上最大的高速铁路网，其影响远远超过铁路行业本身，也带来了城市发展模式的改变、旅游业的增长以及对区域经济增长的促进。”世界银行中国局局长芮泽说，“广大民众现在能够以比过去任何时候都更便利、更可靠的方式出行，高铁网建设也为未来减少温室气体排放打下了基础。”


　　《 人民日报 》（ 2019年07月09日 03 版）
(责编：岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

深度阅读

周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】

国际|国际观察|外媒关注

外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved