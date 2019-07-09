世界银行研究报告点赞中国高铁

据新华社北京7月8日电 （记者刘红霞）世界银行8日发布研究报告，认为中国高铁的发展经验值得别国借鉴。

世行当天发布《中国的高速铁路发展》报告，指出长期全面的规划和设计标准化是中国高铁成功的关键要素。报告认为，中国的《中长期铁路网规划》为高铁体系发展提供了清晰框架。与此同时，凭借设计和程序标准化，中国建设高铁成本约为其他国家建设成本的2/3。

“中国修建了世界上最大的高速铁路网，其影响远远超过铁路行业本身，也带来了城市发展模式的改变、旅游业的增长以及对区域经济增长的促进。”世界银行中国局局长芮泽说，“广大民众现在能够以比过去任何时候都更便利、更可靠的方式出行，高铁网建设也为未来减少温室气体排放打下了基础。”

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 03 版）

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