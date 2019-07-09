阿维尼翁戏剧节吹来“中国风”

7月4日至23日，第七十三届阿维尼翁戏剧节在法国古城阿维尼翁举行。风格各异的戏剧演出、丰富多彩的街头表演、形式多样的交流活动，让阿维尼翁成为戏剧艺术的海洋。其中，已连续8年参加阿维尼翁戏剧节的中国戏剧团组以独具特色的表现形式和内容，为观众们打开了一扇了解中国当代戏剧艺术的窗口。

据戏剧节主办方介绍，今年戏剧节期间将上演300多场主单元演出，外围单元更是有近1300个艺术团带来精彩作品。剧场内，话剧、舞蹈、音乐剧轮番登场；剧场外，相关展览、艺术对话、电影放映等配套活动让观众近距离感受戏剧魅力。

“中国元素”成为本届戏剧节令人瞩目的亮点。5日，由中国文化和旅游部国际交流与合作局支持、中国演出行业协会承办的“聚焦中国”系列活动开幕式在阿维尼翁市政厅举行，中法戏剧人、艺术家、文化官员等齐聚一堂，共同探讨戏剧艺术领域的深度合作。中国文化和旅游部国际交流与合作局副局长郑浩表示，“聚焦中国”活动不仅展示中国当代戏剧最新发展成果，也将使世界各地的观众通过戏剧更加了解中国和中国文化。

中国戏剧团组自2011年起参加阿维尼翁戏剧节，已累计演出当代戏剧作品27部，演出场次达1000余场。“阿维尼翁见证了法中两国艺术工作者日渐深入和多样的合作。”阿维尼翁市市长塞茜尔·埃莱说，相信法中两国关系将在持续不断的文化交流中更加紧密。

据悉，来自北京、江苏、上海等地的多部优秀表演艺术剧目也将在“聚焦中国”活动中集中推出。其中，孟京辉戏剧工作室的《茶馆》作为特别剧目入选“聚焦中国”活动，并受邀进入阿维尼翁戏剧节主单元演出，这也是中国当代戏剧首次进入主单元。此外，观众还可在戏剧节外围单元中欣赏包括《浮生六记》《水生》《水腔》在内的多部兼具中国传统艺术特色和现代戏剧风格的剧目。昆曲《浮生六记》舞台版制作人萧雁说：“中国戏剧通过不断创新和自我超越，在世界戏剧艺术舞台引起共鸣。这将为外国观众了解中国戏剧提供独特视角。”

许多观众都对“中国风”戏剧充满期待。来自巴黎的克莱尔告诉记者，她正在学习中文，这次特地来戏剧节欣赏中国戏剧。“在传统戏剧中穿插现代的歌唱方式和高难度的舞蹈动作，让我十分惊喜。从布景、服装到演员表演，中国戏剧既展现现代元素，又极具历史底蕴和美感！”

“参加本届戏剧节的中国作品题材丰富、充满艺术美感，让我印象深刻。”戏剧节外围单元主席皮埃尔·贝菲特告诉记者，近几年他经常赴中国参加戏剧节，中国当代戏剧无论从形式、内容还是风格都在不断创新。“我相信将有越来越多中国优秀当代戏剧作品走上更加广阔的世界戏剧大舞台。”

（本报法国阿维尼翁7月8日电）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 03 版）

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