菲律宾考斯瓦根燃煤电站外景。

本报记者 赵益普摄

施工现场，两名当地工人为合作项目点赞。

本报记者 赵益普摄

■菲律宾棉兰老岛电力短缺，菲律宾国家电网公司时常因为这里电力供应紧张而发出警报。2010年，时任菲律宾总统阿罗约甚至宣布棉兰老岛因缺电而进入“灾难状态”。由于缺电，棉兰老岛上目前只有一些水泥厂、柴油加工厂等，工业基础薄弱。

■中国企业承建的考斯瓦根燃煤电站，将为岛上民众送去稳定的电能，成为全岛电力输送的“大心脏”。

抵达菲律宾棉兰老岛的卡加延德奥罗机场时，夜幕已经降临。记者乘车赶往90公里外的北拉瑙省考斯瓦根市。

从繁华的卡加延德奥罗市，经过伊利甘市，再到发展相对落后的考斯瓦根市，道路两边的灯火逐渐稀少。进入考斯瓦根后，路边椰林里的民宅大多一片漆黑，只有稀稀拉拉的几盏路灯亮着。这里许多村子至今仍未通电，每当太阳落下，村子也跟着进入了黑暗。

汽车行驶到拉巴扬河以西，远远就见到一座高耸的烟囱，这里就是考斯瓦根燃煤电站。司机奥贝米告诉记者，中国企业承建的这座电站投产发电后，不仅将满足考斯瓦根、伊利甘、卡加延德奥罗的用电需求，整个棉兰老岛的供电紧缺情况都会得到改善。“以后这座电站就是我们的太阳，盼望新电站早日点亮棉兰老岛！”

“整个棉兰老岛有近70%的地区尚未通电，手电筒可能是许多当地人家中的唯一电器”

考斯瓦根燃煤电站由中国电建旗下上海电力建设有限责任公司（简称上海电建）、河南省电力勘测设计院（简称河南院）联营体设计、采购、施工总承包建设，其中河南院负责设计，上海电建负责采购和施工。该项目毗邻伊利甘海岸，南接菲律宾国家高速公路，是“一带一路”建设重点项目，也是菲律宾目前在建的特大型燃煤发电厂之一。

电站工程总承包（EPC）项目副经理沙良同说，电站共有4台装机容量为150兆瓦的机组，目前1、2号机组已成功并网发电，正在进行可靠性试验，这是移交前的最后一道工序。3、4号机组也正进行并网准备工作，预计今年11月将完成全部4个机组的可靠性试验，并完全移交菲方。“目前，1、2号机组和菲律宾国家电网公司配合良好，得到了业主的积极评价。”沙良同说，“看到菲律宾如此缺电，我们一直在赶进度，最近几乎连轴转，希望尽快竣工投产发电，尽早给菲律宾百姓送去光明。”

拥有约2500万人口的棉兰老岛是菲律宾第二大岛，也是菲南部最大岛屿，电力供应不足问题一直制约着当地发展。据了解，棉兰老岛上现有发电站装机容量一般只有25—50兆瓦，供电不稳定，菲律宾国家电网公司就时常因为棉兰老岛电力供应紧张而发出警报。2010年，时任菲律宾总统阿罗约甚至宣布棉兰老岛因缺电而进入“灾难状态”。由于缺电，棉兰老岛上目前只有一些水泥厂、柴油加工厂等，工业基础薄弱。

岛上的居民用电也很紧缺。电站项目投资方菲方现场安装负责代表爱德华·萨姆森说：“整个棉兰老岛有近70%的地区尚未通电，手电筒可能是许多当地人家中的唯一电器。”

“电站竣工投产后，将有效提升菲律宾南部地区工业和居民生活用电水平。”EPC项目施工经理周志亮说。

EPC项目副经理李安峰给记者算了一笔账：棉兰老岛现有燃煤电厂装机总容量为1245兆瓦，另有各类小型调峰电站容量总计约1000兆瓦。考斯瓦根燃煤电站的装机总容量为600兆瓦，几乎是全岛现有稳定装机总容量的一半，对全岛电力供应和负荷稳定起着重要作用，将成为棉兰老岛电力输送的“大心脏”。

“作为业主单位，我们对中国同事的工作非常满意；作为菲律宾人，我们感谢中国企业帮助菲律宾建造这么先进的发电站；对于棉兰老岛而言，这是一份雪中送炭的大礼。”爱德华·萨姆森说。

“只要有梦想、只要肯努力，任何人都能过上更好的生活，任何梦想都有被点亮的可能”

作为电站项目的具体采购和施工方，上海电建始终坚持合作共赢理念，绝大部分工业和生活物资采购、设备机械租赁和短期人工招聘，都在考斯瓦根及伊利甘、卡加延德奥罗等邻近城镇完成，为当地创造了至少20亿菲律宾比索（1菲律宾比索约合人民币0.13元）的收入，有力推动了当地经济的发展。

立波顿村和马斯利浦村位于电站附近的小丘陵上，当地村民不少都是椰农。以前，他们种的椰子大部分只能在周边村子售卖，或者卖给伊利甘市的批发商，价格只有5到10菲律宾比索。电站开工建设后，椰农们看准了项目工地上人流量大的商机，纷纷将椰子送到电站生活区门口售卖，一个椰子可以卖到20菲律宾比索，销量也不错。村民艾尔尼说：“电站就像一块糖，把附近的椰农都吸引了过来。”

如今，电站生活区门口的小市场越发热闹了，椰子、西瓜、香蕉、芒果，甚至蔬菜和海鲜都有，当地村民的生活因为电站这块“糖”变得更加甜蜜。

李安峰说，项目开工近4年来，雇用菲律宾员工超过8000人次，有时还面向棉兰老岛全岛范围招聘。负责为项目招工的劳务中介也因为“招聘菲方劳工太频繁”，从伊利甘总部特地分出一个办公室常驻项目工地。

北拉瑙省人约瑟夫最初在项目上只是一个清洁工，在项目组织的培训和中国同事的帮助下，他成功掌握了焊工技术，日薪从最初不到400菲律宾比索涨到了1600菲律宾比索左右。他告诉本报记者，菲律宾焊工资格证考核分为两次，一次是政府组织的菲律宾标准考核，一次是所在工地组织的美国标准考核。电站项目不仅为工地上的菲方焊工组织培训，还指导他们参加焊工资格证考核。近4年来，项目至少培训了200名专业焊工。“在中国企业工作的经历证明，只要有梦想、只要肯努力，任何人都能过上更好的生活，任何梦想都有被点亮的可能。”约瑟夫说。

此外，木工、钢筋工等工种的培训也卓有成效。当地劳工市场反映，从电站项目走出来的工人，不仅技能高超，而且施工理念、组织能力都明显高于当地水平，在劳工市场上颇为“吃香”。

在爱德华·萨姆森看来，这座电站“不仅仅是一次商业合作，更是菲中友谊的见证”，它带来的不仅仅是驱走黑暗的光明，还有照亮未来的希望。

（本报菲律宾考斯瓦根电）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 03 版）

(责编：岳弘彬)