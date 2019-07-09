中巴万里若比邻（大使随笔）

■20多年来，中巴关系的发展树立了大小国家平等相处、互利共赢的典范，也为两国人民带来了实实在在的利益

巴哈马是拉美重要国家，中国与巴哈马虽然远隔万里重洋，但地理上的遥远和历史文化的不同并未阻挡两国成为跨越太平洋的友好“邻居”。中巴关系的历史最早可以追溯至1870年，从那时起就有中国人在拿骚定居。1997年5月，两国正式建立外交关系，双边关系从此翻开了崭新的一页。

中巴两国高层交往频繁，政治互信不断加强。高层互动为两国关系发展指明了方向。中方赞赏巴方坚持一个中国原则，两国在国际事务中有许多相同或相似立场，在重大国际和地区问题上保持良好沟通和协调，成为相互尊重、相互支持的好伙伴。

经贸合作持续拓展，双边互利共赢成果丰硕。中国是巴哈马重要的外资来源国，中资企业成为当地基础设施建设和工程承包的主要合作伙伴。近年来，在中方优惠贷款和商业贷款的支持下，中资企业在巴哈马承建了一批包括拿骚机场高速路、北阿巴科码头等在内的重要大型项目。中方无偿援建的托马斯·罗宾逊国家体育场，成为当地标志性建筑。去年，中巴合作的重要成果、巴哈马及加勒比地区规模最大的旅游度假村巴哈·玛项目全面开业，直接创造5000多个就业岗位，为当地旅游业繁荣和经济发展注入新活力。2018年11月，巴哈马外长率团出席了首届中国国际进口博览会，进一步增强了推进双边经贸合作的信心。

人文交流日益扩大，两国人民友谊不断深化。借助中巴互免签证协定的东风，两国人员往来和文化交流持续扩大，在科技、教育、卫生、艺术等领域合作更加深入。中方为近百名巴哈马年轻人提供政府奖学金，资助数百人赴华参加各类培训。中巴合作成立的孔子学院在当地开设汉语课程，满足了巴哈马人民学习汉语、了解中国的需要，促进了两国文化交流。巴哈马詹克努等文化艺术团体多次赴华演出，中国的杂技团、木偶团、少儿艺术团来巴演出，均受到当地民众的喜爱。中国医疗队先后两次赴巴开展“光明行”义诊活动，让200名巴哈马人重见光明，受到巴政府与人民的赞赏。

中巴同为发展中国家，有着相近的发展理念和广泛的共同利益。20多年来，中巴关系的发展树立了大小国家平等相处、互利共赢的典范，也为两国人民带来了实实在在的利益。中巴经济互补性强，合作领域广阔，未来可以依托“一带一路”国际合作平台，推进双边在旅游、基础设施建设、清洁能源、海洋和渔业等领域合作。相信在两国政府和人民的努力下，中巴友谊之树必将更加繁茂。

（作者为中国驻巴哈马大使）

《 人民日报 》（ 2019年07月09日 03 版）

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