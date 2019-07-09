韩国新儒学书院申遗成功 韩国书院和中国书院有什么关系？

原标题：韩国新儒学书院申遗成功 网友：书院不是中国的吗？

日前，在阿塞拜疆首都巴库举行的第43届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上，朝鲜王朝时代9处主导推广性理学的教育设施以“韩国新儒学书院”(Seowon, Korean Neo-Confucian Academies)之名入选世界文化遗产。

这一消息随即在网上引发讨论。有网友好奇，书院不是中国的吗？ 韩国书院和中国书院有什么关系？

图片来源：@联合国教科文组织

韩国书院从何而来？

一般认为，书院起源于7世纪末的中国唐朝，16世纪初传到朝鲜半岛，17世纪中叶又由中国和朝鲜半岛传到日本列岛，19世纪末20世纪初或撤废，或改为学堂、学校，大致有1200余年历史。

显然，已成为世界文化遗产的9所韩国书院，与中国的书院关系密切。

但大致而言，朝鲜书院有祠庙和书斋两个源头。中国书院学会副会长、湖南大学岳麓书院教授邓洪波认为，朝鲜书院其始和中国书院似乎没有联系，但在援引中国书院制度、形成 “正轨书院”概念之后，才获得大发展。

“正轨书院”概念的确立，标志着朝鲜书院相对独立发展格局的改变，自此以后，中国书院对其发展及其制度的完善都表现出相当大的影响力。

而中国书院制度的移植始于明代，第一站便是相邻的朝鲜。

邓洪波曾详细梳理过书院在朝鲜半岛的发展历程。16世纪，李氏朝鲜出现了教学与祭祀先贤两者兼具的第一所“正轨书院”——白云洞书院。

同时期，有“东国朱子”之称的李滉，提出了全面引进中国书院制度的建议。此后，书院在李氏朝鲜兴盛一时，直至18世纪才衰落。

资料图：白鹿洞书院。中新网记者 宋宇晟 摄

中韩书院有何不同？

由于历史上曾模仿中国书院制度，中韩两国书院有诸多相似之处。例如，两者同以儒家学说为中心，同以经典为教材，同为有组织之法团所设立的学校等。

但同时，由于所根植的文化土壤不同，两国书院也存在着差异。

邓洪波认为，其差异的表现可以总结为六点。

比如，在中国，书院以教育为主，奉祀先贤为辅，在朝鲜则恰好相反;中国书院在学术上有一定开放性，程朱理学、陆王心学、乾嘉汉学等都曾在书院盛行，而朝鲜则以朱子学派为宗主，对当时在中国盛行的阳明心学、乾嘉汉学基本上采取排斥态度等等。

此外，朝鲜书院享有诸多特权，如院田之免税、院奴之免役等，也因此造成书院在李氏朝鲜广占田地、危害国家财政的弊端;而历史上，中国书院则未发生此种情况。

资料图：嵩阳书院。中新网记者 宋宇晟 摄

中国书院都不是世界遗产？

值得一提的是，“中国书院”虽然并未成为世界遗产，但确实有书院已成为世界遗产的一部分。

例如，著名的白鹿洞书院作为“庐山国家公园”的一部分，已于1996年成功入选世界文化遗产;嵩阳书院作为“郑州天地之中历史建筑群”的组成部分，2010年成为世界遗产。

在邓洪波看来，就整个东亚书院的历史而言，李氏朝鲜书院的特色只是一种地域性特色，“局部再有特色，也代替不了全部”。

此前，他也曾多次表示，自己不反对韩国书院作为儒家书院的一部分而申遗。“对于东亚文化的传播和保护，我们乐见其成。”但他同时指出，韩国一家不能体现东亚儒家书院的全貌。

他也对媒体解释，根据规定，每个国家每年只能申报两个世界遗产，其中一项必须是自然遗产，中国书院的申遗自然受到了延宕。

记者去年曾走访中国多家书院——白鹿洞书院近年持续与高校进行文化交流;鹅湖书院试点对小学生进行优秀传统文化普及工作;岳麓书院时至今日还有学生三百余人……

在今天的中国，历史悠久的书院依然有其生命力，但同时书院及其精神的延续，仍任重道远。

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