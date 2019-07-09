为缓解早高峰堵车，东京市政府出新招：坐船上班

【环球网报道 实习记者 崔妍】你听说过坐船上班吗?近日，为缓和早高峰拥堵现象，东京市政府想出了一个新招数——“通勤船”。
NHK报道截图
据日本广播协会(NHK)7日报道，“通勤船”致力于缓解早高峰的拥堵现象，将往返于东京市晴海地区的朝潮运河码头和日本桥码头之间。为了在早高峰内方便大家乘坐，“通勤船”会在早上7时30分至9时之间每隔15分钟运行一班，共计14个班次。船只可容纳40人左右，单程所需时间预计在30分钟到40分钟。
报道称，“通勤船”将于24日首次试运，由于本次试运旨在观察效果如何，所以将不收取船票费用。虽然不需要购买船票，但是每位乘客都需要通过官网或官方电话进行事前预约，并在乘坐后填写相关调查问卷。
据报道，此次试运将从24日开始至次月2日结束，除周六日以外，为期共8天。东京市政府将根据调查问卷的结果来决定是否正式开通“通勤船”。
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