中国企业数字化转型助力中国数字经济发展

人民网讯 7月5日，“大咖论道：中国企业数字化转型之路”会议在北京举行，大会围绕“数字价值、赋能转型”主题，交流数字化前沿新知与发展趋势，寻找企业数字化转型最佳实践，探讨如何有效应用云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等现代技术手段，创新生产方式，提高生产经营效率，实现应用创新与数字化价值，助力企业数字化转型展开。

中国云体系联盟秘书长沈寓实博士对于推进中国自主创新技术和国际合作提出观点：一是信息技术作为一个有机的整体，从云计算、大数据、人工智能到5G、边缘计算和区块链，新兴产业技术在日新月异的推进和发展，形成了裂变式的、颠覆式的变化，技术创新成为时代主题；二是当前信息产业应用已经全面从2C转向2B、2G，覆盖生活、生产和社会治理的全方面，数字化平台成为社会运营的基础设施；三是整个信息产业、特别的核心技术，已经成为国家核心竞争力以及国际核心竞争力根本，网络安全成为国家安全的基本组成部分；四是中小企业的发展是驱动创新的重要动力，中小企业和大企业要形成互动发展的良性生态。

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