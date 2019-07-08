中国企业数字化转型助力中国数字经济发展

人民网讯 7月5日，“大咖论道：中国企业数字化转型之路”会议在北京举行，大会围绕“数字价值、赋能转型”主题，交流数字化前沿新知与发展趋势，寻找企业数字化转型最佳实践，探讨如何有效应用云计算、大数据、物联网、5G、人工智能等现代技术手段，创新生产方式，提高生产经营效率，实现应用创新与数字化价值，助力企业数字化转型展开。
中国云体系联盟秘书长沈寓实博士对于推进中国自主创新技术和国际合作提出观点：一是信息技术作为一个有机的整体，从云计算、大数据、人工智能到5G、边缘计算和区块链，新兴产业技术在日新月异的推进和发展，形成了裂变式的、颠覆式的变化，技术创新成为时代主题；二是当前信息产业应用已经全面从2C转向2B、2G，覆盖生活、生产和社会治理的全方面，数字化平台成为社会运营的基础设施；三是整个信息产业、特别的核心技术，已经成为国家核心竞争力以及国际核心竞争力根本，网络安全成为国家安全的基本组成部分；四是中小企业的发展是驱动创新的重要动力，中小企业和大企业要形成互动发展的良性生态。
周刚：如果有下一辈子 我还愿意干外交 从1962年进入外交部到2001年卸任中国驻印度大使，在40年的外交生涯中，周刚曾出任中国驻马来西亚、巴基斯坦、印度尼西亚、印度大使，将自己的青春和心血全部奉献给了新中国的外交事业。在新中国成立70年之际，周刚向人民网讲述了他酸甜苦辣的外交人生。【详细】
外交部：希望美方能同中方相向而行 过去这一周，G20大阪峰会是国际舆论关注的焦点。针对峰会上对中美元首会晤有何期待？外交部发言人作出回应。此外，就朝美关系、美联邦快递公司“误退”华为手机、海湾紧张局势等热点问题，我外交部发言人也进行了有理有利有节的精彩回应。让我们一起回顾这些精彩瞬间。【详细】