“第九届中国社会治理论坛”举行

人民网讯 7月6日，第九届中国社会治理论坛在北京师范大学举行，论坛以“中国社会治理现代化：70年回顾与前瞻”为主题，回顾了新中国成立70年来社会治理现代化建设的历程、进展、成就，总结宝贵经验与启示，对于在新时代深入推进社会治理体系和治理能力现代化，全面建设社会主义现代化国家，具有重要的意义。

北京师范大学党委书记、中国教育与社会发展研究院院长程建平指出，北师大是我国人文社科理论研究和实践探索的重镇，积极发挥“思想库”、“智囊团”的作用。作为国家高端智库培育单位，北师大中国教育与社会发展研究院以推进中国特色教育现代化和社会建设为使命，围绕改革开放和经济社会发展中的重大和热点、难点问题，全面履行智库功能，取得了丰硕的成果，探索出了高校建设新型智库的新路子。

国务院研究室原党组书记、主任魏礼群认为，新中国成立70年来，中国社会治理现代化建设取得了七大方面的历史性进展和重大成就，主要包括：从治理理念看，逐步从社会管控、社会管理向社会治理转变；从制度体系看，逐步从分散型向整合性转变；从社会体制看，逐步从国家一元管理向多元社会主体共建共治转变；从方式手段看，逐步从单纯行政手段向多种手段综合并用转变；从社会结构看，逐步从传统社会向现代社会转变；从运行状态看，逐步从社会高度稳定向秩序与活力相统一转变；从社会景象看，逐步从贫困向全面小康社会转变。他强调，70年来，我国推进社会治理和现代化，积累了正反两方面丰富经验,从中可以得到一些规律性认识和深刻启示。

论坛上还举行了“社会管理创新基金”捐赠，用于智库建设、资政、科研、育人、合作等工作。

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