图一为6月30日，海南环岛高铁一列车经过琼海市（无人机拍摄）。

蒙钟德摄（新华社发）

图二为航拍的国内首套生物航煤装置。目前，国内首套生物航煤装置在中国石化镇海炼化公司完成主体设备安装。与传统石油基航空煤油相比，生物航煤碳排放可减少35%以上。

章勇涛摄（人民视觉）

图三为贵州数据宝网络科技有限公司工作人员在展示他们制作的货车信用查询平台。

新华社记者 欧东衢摄

中国高铁运营里程居世界第一（图一）

德国奥米奥公司进行的一项研究显示，中国的高铁总运营里程超过3.1万公里，位列世界第一。高铁作为技术最具环保性的交通方式在中国仍在不断发展。

此外，中国高铁的最高时速纪录为“复兴号”CR400BF型动车组创造的每小时420公里，位列世界第二。法国在此项排名中夺魁，该国高铁最高时速纪录达每小时575公里。

近年来，中国加快推进铁路基础设施现代化，逐步向市场推出更加舒适、宽敞、可靠，使用寿命更长，能源效率也更高的高铁车型。例如在2017年6月投入运行的“复兴号”。该车型配备有监测系统，会在发生紧急状况或任何不正常情况时减慢速度。同时，中国还在推进新一代自动驾驶高铁和磁悬浮列车的研发。

——拉美社7月3日报道

中国技术对降低碳排放至关重要（图二）

中国在太阳能发电和风电领域的发展使全世界受益颇丰：如果没有中国过去10年来在这一领域的发展，全世界在可再生能源生产方面就不可能实现（如此显著的）增长，也几乎不可能像现在这样开始转向低碳经济。

目前太阳能发电和风电与其它能源相比不需任何补贴就具有竞争力的现实，主要归功于中国企业大规模生产风机和光伏板。拉扎德投资银行的数据显示，过去10年，风电和太阳能发电的成本已分别大幅下降69%和88%。如今中国已同时成为这两种技术的世界领军者。因此，中国正引领这种能源转变。

如今，国际企业无需与当地企业建立合资企业就可以在中国境内直接生产，而且有迹象显示，中国更加尊重知识产权。布鲁金斯学会认为，将中国和国际技术、产能结合起来可能有助于推进向低碳能源的转型，而如果我们进入一个新的保护主义时代，这是不可能实现的。

——英国《金融时报》7月1日文章

贵州成为新时代经济增长典范（图三）

贵州省曾被认为是中国最贫困的省份之一，但近年来，在中国经济总体增速放缓的背景下，贵州省却实现了平均11.5%的年经济增长率（2010年至2018年），与重庆市、云南省并列成为中国新时代的增长典范。

贵州省90%以上的地形是山地，而且是由石灰岩形成的喀斯特地形，由于长期侵蚀，较平坦的部分被小型岩盘割裂开。贵州省原来的主要产业是农业，产品多为野菜、蘑菇和茶等副食品，在高附加值方面非常落后。而今，情况发生了很大变化。原因之一是贵州省自2012年开始加快建设高标准公路和高速铁路，之二是贵州省积极培育大数据产业。

贵州省加快建设公路、铁路、隧道和桥梁，省内经济迅速实现一体化。高速公路改善了贵州省与沿海地区特别是上海周边和广东省之间的运输情况，高质量的物资从这些地区运到贵州省，城市批发市场商品丰富。贵阳市高楼林立，其风景如今已与沿海地区大城市没有太大区别。

——日本《钻石》周刊6月29日文章

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