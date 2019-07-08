原标题：印度成功试射三次“纳格”反坦克导弹

新华社新德里7月8日电 据印度媒体8日报道，印度国防研究与发展组织7日在西部拉贾斯坦邦博克兰成功试射三次“纳格”反坦克导弹。

印度亚洲新闻国际通讯社援引该组织官员的话说，在白天和夜间都进行了该导弹试射，所有三次试射均获成功。

印度政府消息人士说，该型导弹目前正处于列装陆军最后阶段，军方准备将其部署在改装后的装甲车上，以提高陆军反坦克作战能力。

据悉，印度国防采购委员会去年已批准价值52亿卢比（约合7400万美元）的“纳格”导弹系统采购计划。

“纳格”导弹是印度自行研制的反坦克导弹，射程3至7公里，具有“发射后不管”的能力，属于印度“综合导弹发展计划”中的五种战略导弹之一。

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