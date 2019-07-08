斯里兰卡总统表彰大坝中国建设者

人民网科伦坡7月8日电 （记者苑基荣）为表彰中国电建在M坝、K坝水库项目建设过程中的突出表现，2019年7月8日，斯里兰卡总统西里塞纳举行了表彰中国建设者仪式，以示奖励和鼓励。马哈威利发展与环境部常秘、副常秘、项目监理，斯里兰卡中部省省长、马特来地方行政长官、欧亚区域部斯里兰卡代表处国别代表王雨可等人出席活动。

M坝自开工建设以来一直倍受斯里兰卡社会、政府各界重视，这已经是斯里兰卡总统第十一次亲赴现场视察。当地时间上午10时，仪式在欢快的斯里兰卡传统农耕舞中拉开序幕，舞者们将耕种情景融于舞蹈，祈盼未来能风调雨顺，丰收富足。

斯里兰卡总统西里塞纳在致辞中表示，M坝、K坝项目是斯里兰卡国内为数不多的重点工程之一，中国建设者克服施工条件复杂、雨季影响工期等诸多不利因素，迎难而上，高效率、高标准、高质量顺利履约，为斯里兰卡农业灌溉、电力供应、经济发展作出了巨大贡献。他对中国建设者们、中国电建技术团队的伟大功勋表示由衷的感谢，并希望未来能有更好的合作。

西里塞纳向两项目的中斯突出贡献者们颁发感谢状，王雨可、陈继先代表M坝、K坝项目领奖。总统西里塞纳还为史志峰颁发了斯里兰卡工程建设领域个人突出贡献者奖励，对他在项目顺利履约中的卓有成效工作、为中斯友谊发展作出的贡献表示诚挚感谢。

M坝是M坝-K坝项目群三大项目之一，此项目群包括M坝水库项目、K坝水库项目以及KMTC输水隧洞项目，均由中国电建委托水电十四局实施。M坝集发电、蓄水、灌溉功能为一身，是斯里兰卡有史以来最大规模的水利枢纽工程，其蓄水能力为5.7亿立方米，发电能力为25兆瓦，从南到北贯穿整个斯里兰卡岛国，利用较大库容将雨季的贮水调节到旱季使用，中部的水调节到北部使用，意义和作用恰似中国的“南水北调”工程。该工程能有效的解决斯里兰卡农业灌溉及生产生活用水、电力供应等问题，极大改善民众的生活质量，促进维护地区和国家稳定。现在，M坝已经开始为斯里兰卡提供大量清洁绿色能源，对于缓解斯里兰卡电力紧张局面，造福斯里兰卡当地经济和促进社会发展具有重要的实际意义。

(责编：刘洁妍、杨牧)