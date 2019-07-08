马杜罗新任命委内瑞拉军队高层 现国防部长留任

人民网加拉加斯7月8日电 （记者张卫中）委内瑞拉总统马杜罗7日对委内瑞拉军事力量高级军官进行重新任命，现任国防部长帕特里诺·洛佩斯留任。
马杜罗是在一个士官生毕业典礼上作上述表示的。新任命的陆军司令员为阿雷克斯·罗德里格斯，玻利瓦尔国民卫队总司令为法比奥·萨瓦尔塞。玻利瓦尔全国民兵司令更换为贝纳尔·马丁内斯。
现任国防部长帕特里诺·洛佩斯被马杜罗留任国防部长。洛佩斯自2014年10月以来一直担任国防部长一职。海军司令雷米希奥·赛瓦略斯也被保留了这一职务，并继续担任战略作战司令部司令。
马杜罗指出，委内瑞拉军事力量有能力在任何侵略面前保卫委内瑞拉。委内瑞拉军事力量素质优良、团结友爱、忠诚、品德兼备。
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