原标题：综述：国际社会积极评价中美达成重要共识同意重启经贸磋商

新华社北京7月8日电 综述：国际社会积极评价中美达成重要共识同意重启经贸磋商

新华社记者

中美两国元首在二十国集团大阪峰会期间举行会晤，同意重启经贸磋商。国际政经界人士及专家学者对中美元首会晤达成重要共识表示欢迎，认为中美解决经贸摩擦能造福全世界，并赞赏中国为此付出的努力。

德国机械设备制造业联合会常务董事蒂洛·布罗特曼表示，该联合会热烈欢迎中美重启经贸磋商，中美是德国机械设备制造业最重要的出口市场和投资地，德国企业感受到中美经贸摩擦的不利影响，希望双方能解决问题。

巴西里约热内卢州立大学国际关系系教授毛里西奥·桑托罗表示，中美解决经贸摩擦是巴西希望看到的。中美元首会晤达成共识是两国为解决经贸摩擦向前迈出的重要一步。

伊斯坦布尔律师、土耳其商界青年高管协会董事会成员布塞·珀纳尔·卡恰尔说，支持中美就经贸摩擦达成和解，她不认为对这个世界而言“还有什么别的选项”。

缅甸全国民主联盟（民盟）中央宣传委员会秘书长、民盟党刊《民主浪潮》总编辑蒙育瓦昂信说，中美经贸摩擦如果扩大，不仅会对中国和美国，也会对与双方有贸易往来的国家都造成影响，包括欧洲和东盟国家。

尼泊尔前总理贾拉·纳特·卡纳尔表示，贸易战不会有赢家，全世界特别是像尼泊尔这样的欠发达国家，都希望美国能够和中国坐下来，真心实意地通过磋商解决争端。他呼吁各方支持多边主义，为了共同的未来深化全球合作。

津巴布韦执政党非洲民族联盟-爱国阵线（民盟）发言人西蒙·卡亚·莫约说，“中美应在互利共赢的前提下友好协商”。

塞浦路斯民主大会党主席内奥菲图表示，塞浦路斯作为欧盟的一部分，非常清楚地知道，只有在各方合作下才能有效地解决经贸问题。

巴基斯坦资深媒体人、《今日巴基斯坦》报伊斯兰堡站负责人阿布拉尔·侯赛因说，在中美经贸摩擦中，中国表现得非常克制和负责任。他称赞中国是全球化的积极推动者，扮演着世界政治和经济稳定器的角色。

塞尔维亚人民党总书记约万·帕拉利奇说，中国呼吁对话和互惠互利，体现出中方希望通过对话和合作共赢解决问题的愿望，以及最终实现全球共同发展的目标。（参与记者：周星竹、左为、易爱军、庄北宁、周盛平、石中玉、张玉亮、张保平、刘天）

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