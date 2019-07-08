原标题：伊朗“破禁”反制美欧 特朗普威胁“小心点”

新华社北京7月8日电 （全球热点）伊朗“破禁”反制美欧 特朗普威胁“小心点”

新华社记者

伊朗政府7日宣布将突破伊朗核问题全面协议的限制，提高浓缩铀生产丰度。欧洲国家立即表示“严重关切”，美方则放风称伊朗会招致“更多制裁”。

分析人士认为，伊朗此举旨在进一步反制美国“极限施压”政策、“倒逼”欧洲提供更实质性的帮助，但把美国“逼”回谈判桌的可能性不大，而欧洲在两“强”之间心态更矛盾。若任何一方的“强刺激”手段持续下去，美伊紧张局势恐将加剧。

【新闻事实】

伊朗政府7日宣布正在提高浓缩铀生产丰度，将不再受伊核协议规定伊朗只能生产丰度上限为3.67%浓缩铀的限制。

正值周末，美国总统特朗普7日下午准备返回白宫时在新泽西州机场被媒体问及伊朗问题，他说，“伊朗最好小心点”。

美国国务卿蓬佩奥7日下午在社交媒体上称，伊朗在核项目上的最新动向只会给自己招致“更大孤立和更多制裁”。蓬佩奥定于当地时间8日上午在国务院举行记者会，外界推测伊朗问题或为重点。

德国外交部发言人7日说，德国、法国、英国和欧盟对伊朗最新动向表示“极度关切”。德方呼吁伊朗不要再采取进一步破坏伊核协议的行动。

法国外交部当日表示，强烈敦促伊朗停止所有违反伊核协议的活动。此前一天，法国总统马克龙在与伊朗总统鲁哈尼通电话时表示，他正尝试在7月15日前找到办法，重启伊朗与西方国家的对话。

伊朗外长扎里夫7日在社交媒体上重申，只要伊核协议欧洲签署国履行承诺，伊方所有举措可以“撤回”。

伊朗副外长阿拉格齐说，伊朗减少履行伊核协议的义务是为了保留、而不是为了摧毁该协议。美国可以参加任何对话，但必须先解除对伊朗制裁。

【深度分析】

中国现代国际关系研究院美国问题专家孙成昊说，伊朗通过强硬姿态把美国“逼”回谈判桌的可能性不大。特朗普政府对伊朗的强硬政策很明确——即遏制伊朗影响力和扶植以色列，又逢美国“大选季”，为迎合铁杆选民需求，预计2020年前政策调整空间很有限，下阶段还将继续对伊“极限施压”。

孙成昊说，伊朗明知美欧立场分裂，但又恼怒于欧洲难以抵挡美国的制裁手段，希望欧洲能部分补偿伊朗的损失。今日局面由美国单方面退出伊核协议所致，而美伊强硬姿态又进一步将伊核协议推向“死胡同”。两“强”之间，欧洲心态更矛盾。如果欧洲与美国一起推动加大对伊制裁，恐将刺激伊朗作出更强硬反应。

中国现代国际关系研究院中东问题专家秦天说，自美国单方面撕毁伊核协议以来，伊核协议已名存实亡。伊朗此番突破限制，一是对美国严厉制裁、军事威慑、网络进攻等予以反制；二是倒逼欧洲对伊朗采取更为实质性的帮助。美国为维护其在中东的重要利益——防止核扩散，恐怕会对伊朗加以报复，短时间内没有走向谈判桌的迹象；而欧洲想要维护伊朗核协议的目标更渺茫，在美伊之间寻求平衡更为棘手。

【即时评论】

以“突破”协议的方式来“挽救”协议，看似“拧巴”，实则无奈，恰是伊朗一年多来承压渐重的反映。伊核问题火势难灭，追根溯源在于某些国家将契约精神弃之不顾、“极限施压”不断加码。希望各方从大局和长远出发，保持克制，别再轮番上演“强刺激”，避免紧张局势升级失控。

【背景链接】

伊朗2015年与伊核问题六国达成伊核协议，换取国际社会解除对它的制裁。依据协议，伊朗可制备的浓缩铀丰度限制在3.67%以下，远低于武器级浓缩铀所需要达到的90%以上。

美国政府去年5月单方面宣布退出伊核协议，随后重启并逐步加大对伊朗制裁措施。作为回应，伊朗今年5月8日宣布中止履行伊核协议部分条款，不再对外出售重水和浓缩铀；7月1日宣布，突破300公斤低丰度浓缩铀的储量限制。（参与记者：孙浩、刘晨、刘品然、孙萍；编辑：冯玉婧、鲁豫）

(责编：刘洁妍、杨牧)